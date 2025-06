Sampdoria, Riccio al Cagliari, Scuffet in blucerchiato? Palomba e Leonardi, idea di scambio

Il mercato deve ancora sostanzialmente iniziare, la Sampdoria è ancora alle prese con tanti dubbi su quello che sarà il budget a disposizione e le indicazioni della proprietà, eppure a Genova hanno già iniziato a circolare voci di calciomercato che coinvolgerebbero, oltre ai blucerchiati, anche il Cagliari. Tra i due club si starebbe infatti consolidando un asse di mercato caldo, con almeno cinque giocatori coinvolti in operazioni che potrebbero cambiare volto alle rispettive rose.

La trattativa più avanzata riguarda uno scambio tra Alessandro Pio Riccio e Simone Scuffet. Il difensore centrale della Sampdoria sarebbe vicino al trasferimento in Sardegna, mentre il portiere del Cagliari farebbe il percorso inverso, con un conguaglio economico previsto a favore del club ligure. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli, ma l’accordo secondo Il Secolo XIX appare ben instradato.

Collegata a questo affare c’è una seconda operazione che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. La Sampdoria è interessata a Luigi Palomba, difensore classe 2003 con passaporto italiano e cubano, reduce da una stagione solida alla Vis Pesaro in Serie C, dove ha collezionato 29 presenze, segnando 3 gol e servendo 1 assist. Palomba è cresciuto tra i settori giovanili di Cagliari e Olbia e ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie B. La Samp si è mossa per tempo, aprendo i contatti con il Cagliari e con l’entourage del giocatore. In questa seconda operazione, in direzione opposta potrebbe andare Simone Leonardi, attaccante rientrato dal prestito al Rimini. Anche in questo caso, si ragiona su un’operazione che potrebbe giovare a entrambe le società, inserita in un quadro più ampio di scambi e rilanci tecnici. Il quinto elemento in questione è Veroli, per cui sussiste una situazione più complessa.