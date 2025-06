Sampdoria, riecco Radrizzani. E Manfredi porta al Ferraris gli investitori di Singapore

C'erano tanti volti nuovi al Ferraris sabato sera per la prima partita casalinga della Sampdoria 2024-2025. La voglia di ripartire ha contagiato tutti, anche Andrea Radrizzani, che già un anno fa era sceso a Genova per la prima casalinga dei blucerchiati. Il 25 agosto 2023 l'ex patron del Leeds era per tutti 'il presidente', salvo poi defilarsi lasciando il campo a Matteo Manfredi. Oggi invece viene valutato come semplice investitore della Blucerchiati spa, la società controllante del club blucerchiato.

Radrizzani era insieme alla compagna e al figlio, e a fine partita è sceso negli spogliatoi attraversando il campo sempre insieme al figlio. L'imprenditore oggi ha anche una nuova agenzia di procure e intermediazioni sportive, la Kai Football con sede a Londra. Presente ovviamente anche il presidente Matteo Manfredi, che era accompagnato da investitori di Singapore. Il gruppo di uomini d'affari da oltre un anno sta innestando liquidità nelle casse della Samp, e i suoi membri hanno seguito la partita di fianco a Manfredi e Radrizzani. I nomi trapelati secondo Il Secolo XIX sono quelli di Joseph Tey Wei Jin, Lee Kok Leong e Pang Sze Khai. Questi investitori erano già venuti al Ferraris l'anno scorso, spesso proprio insieme a Radrizzani, e almeno un paio di loro erano nuovamente presenti sabato sera a Marassi.