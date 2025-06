Salernitana-Sampdoria, chi si salva in caso di parità? Cosa dice il regolamento dei playout di Serie B

Il destino disi decide aidellaDopo una serie di sentenze della Giustizia Sportiva, con la modifica della classifica finale, il Frosinone ha ottenuto la salvezza mentre il Brescia è stato retrocesso. A disputarsi la salvezza saranno dunque i blucerchiati e i granata in una doppia sfida per mantenere la categoria.

SUPPLEMENTARI O RIGORI? - Nel caso in cui il confronto tra le due squadre dovesse concludersi in perfetta parità tra andata e ritorno, il regolamento del campionato di Serie B non prevede né tempi supplementari né rigori.

CHI SI SALVA? - In caso di parità dopo 180 minuti, la permanenza in cadetteria sarà garantita alla formazione che ha ottenuto la posizione migliore in classifica al termine della stagione regolare. Con un punto di vantaggio (42 contro 41), sarà dunque la Salernitana a restare in Serie B in caso di pareggio complessivo.

L'ANDATA - All'andata è finita 2-0 per la Sampdoria, che sarebbe salva anche perdendo con un goal di scarto. In caso di vittoria con due o più reti di differenza la Salerntiana rimarrebbe in Serie B. Mentre, con un pareggio o un successo dei blucerchiati, a festeggiare sarebbe la squadra di Alberico Evani.

QUANDO SI GIOCA - Il match d’andata si è giocato il 15 giugno al Luigi Ferraris di Genova. Il ritorno, inizialmente in programma il 20 giugno e rinviato a causa dell'intossicazione alimentare che ha subito la Salernitana, sarà il domenica 22 giugno all'Arechi di Salerno alle 20:30