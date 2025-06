Sampdoria-Salernitana, cos’è successo nel finale: 8 minuti di recupero e due espulsi

Grande nervosismo nel finale di Sampdoria-Salernitana, gara d’andata del playout di Serie B. I blucerchiati vincono 2-0 con il vantaggio firmato da Meulensteen negli ultimi minuti del primo tempo e il raddoppio di Curto che a quattro minuti dal fischio finale ha chiuso la partita. Entrambe le squadre però hanno chiuso la gara in dieci uomini, negli otto minuti di recupero c’è stato un espulso per parte: per la Samp è stato espulso Borini, i granata hanno chiuso senza Stojanovic che ha preso il rosso quattro minuti dopo l’avversario.

SAMPDORIA-SALERNITANA, COS’È SUCCESSO NEL FINALE - L’espulsione di Borini è arrivata dopo un intervento del Var, che ha richiamato l’arbitro per fargli rivedere al monitor l’intervento dell’attaccante - entrato nella ripresa per Coda - su Locoshvili: Borini entra col piede alto sulla caviglia dell’avversario, l’arbitro Aureliano estrae il rosso. Quello di Stojanovic è arrivato per aver colpito un avversario con un intervento di reazione dopo le proteste dei giocatori della Salernitana per una decisione presa in favore della Samp.

PLAYOUT SERIE B, LA SITUAZIONE DOPO L’ANDATA - Entrambi i giocatori quindi non saranno a disposizione dei rispettivi allenatori (Evani e Marino) per la gara di ritorno in programma venerdì prossimo, 20 giugno alle 20.30. La Sampdoria parte da un vantaggio di due gol grazie alla vittoria di oggi: per salvarsi le basterà vincere, pareggiare o perdere con un gol di scarto. Alla Salernitana, invece, serve inevitabilmente un successo e con almeno due reti di scarto: in caso di parità di gol tra andata e ritorno, a rimanere in B è la squadra che si è piazzata meglio in campionato (Salernitana, +1 sull Samp)