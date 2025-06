Sampdoria-Salernitana, i tifosi del Genoa acquistano biglietti con nomi falsi per lasciare vuoto lo stadio

A Genova, la rivalità cittadina tra la Sampdoria e il Genoa ha raggiunto vette quasi grottesche nelle ultime ore. Come noto, tra pochi giorni dovrebbe disputarsi la partita di andata del playout tra i blucerchiati e la Salernitana, in programma domenica sera al Ferraris. La società doriana ha messo in vendita i tagliandi a prezzi popolarissimi, vista anche la drammatica stagione vissuta dalla squadra di Manfredi e i risultati ottenuti, ma la cosa ha 'ingolosito' alcuni tifosi genoani.

NOMI FALSI - Alcuni sostenitori rossoblù, per lasciare lo stadio meno pieno ed impedire ai sostenitori di casa di riempire l'impianto (come peraltro hanno già fatto in occasione dell'ultima sfida contro i campani), hanno iniziato ad acquistare tagliandi utilizzando nomi di fantasia, postando poi l'immagine sui social. Tra i titolari del biglietto figurano ad esempio Parte Lesa, Gabriele Gravina, Massimo Ferrero (pure nella variante Ferrero Rocher) ma anche Alberto Stasi, Michele Misseri e Diego Milito. Non è stato neppure esentato un simbolo del Genoa come Franco Scoglio, di cui quest'anno cade il ventennale dalla scomparsa. L'iniziativa, partita tramite tam tam mediatico su alcuni forum e siti di tifosi, è stata presa sul serio da alcuni genoani.

POSSIBILI DENUNCE - La Sampdoria ha ovviamente reagito subito. In queste ore il club blucerchiato sta procedendo con l'annullamento dei tagliandi, e la società ha ricordato che potrebbe esserci spazio anche per eventuali azioni legali. I trasgressori sono infatti perseguibili per legge e possono essere segnalati alle autorità competenti, visto che sarebbe una violazione della normativa sui biglietti nominativi.