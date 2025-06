Sampdoria-Salernitana, le pagelle di CM: Meulensteen piazza la zampata, Simy non si vede

Sampdoria-Salernitana 2-0

Sampdoria

Cragno 6,5: uscita coraggiosissima nel secondo tempo sui piedi di Simy, rimedia anche un calcio in pieno volto. Poco dopo è costretto ad alzare bandiera bianca, l’infortunio sembra muscolare, esce addirittura in barella.

(dal 26’ s.t. Ghidotti 6: nel convulso finale mette una pezza su colpo di testa ravvicinato)

Riccio 6,5: attento e preciso, nel secondo tempo fa una chiusura che vale come un gol.

Ferrari 7: guida la difesa, ma la cosa migliore la fa in attacco, quando mette al volo un assist splendido che Meulensteen non spreca.

(dal 30’ s.t. Curto 7,5: entra con il compito di non far rimpiangere Ferrari, riesce addirittura a fare di meglio. Piazza la zampata in area che vale il 2-0)

Veroli 6,5: concentrato, lucido, spende anche un giallo intelligente.

Depaoli 6,5: lavora un gran pallone per Sibilli che si ritrova tutto solo nel cuore dell’area di rigore. Spinge tanto, mette qualche bel cross e si propone spesso a supporto dell’attacco. Nella ripresa chiama alla parata il portiere ospite con un destro dal limite.

Meulensteen 7,5: posizione ibrida, perché in teoria è centrocampista ma in pratica si alza molto spesso, quasi al livello di Sibilli. La sua capocciata nel cuore dell’area di rigore vale l’1-0, è nel posto giusto al momento giusto. Amministra con lucidità in mezzo al campo

(dal 38’ s.t. Benedetti 6)

Yepes 6,5: pressa alto e recupera una marea di palloni, ma oggi gioca anche più in verticale del solito. Prezioso.

Vieira 6,5: mette polmoni e muscoli, è quello che deve fare.

Venuti 6: anche lui attacca spesso, anche se non sempre riesce a saltare l’uomo. Attento quando si tratta di contenere. Esce quando è sulle gambe.

(dal 38’ s.t. Ioannou 6: dal suo mancino arriva l’assist per Curto, recuperarlo pienamente sarà importante per il ritorno).

Sibilli 6,5: il primo squillo della Samp capita sul suo destro, palla larga di poco. Al decimo minuto ha un’occasione clamorosa sul mancino, ma angola troppo e non centra la porta. La sua diventa una questione personale: qualche giro d’orologio più tardi si libera ancora da ottima posizione, ma Christensen fa un paratone. E' vivace e salta gli avversari.

Coda 6: spende tanto, parte reattivo pressando la Salernitana in uscita, poi cala fisiologicamente ma è molto generoso.

(dal 30’ s.t. Borini 4: pronti via, gli arriva un passaggio rasoterra da Sibilli che per poco non riesce a spingere in porta. Dura solo un quarto d’ora, perché fa un’entrataccia e si prende il rosso. Ingenuità troppo grave per uno con la sua esperienza).

All. Evani 7: la Sampdoria è calata nella partita. Il suo compito, in questo folle mese trascorso dopo il disastro di Castellammare, era difficilissimo. Lui e Lombardo sono riusciti a preparare la sfida lavorando sull'aspetto mentale, era l'unica cosa che potevano fare. Ora c'è un ritorno da non sbagliare assolutamente, ma la sampdorianità del tandem in panchina è stata fondamentale oggi.

Salernitana

Christensen 6

Ruggeri 5,5

Ferrari 5,5

Lochoshvili 5

Ghiglione 5,5

Hrustic 6

Amatucci 5

Corazza 5

(dal 24’ s.t. Stojanovic 3)

Caligara 5,5

(dal 35’ s.t. Soriano s.v.)

Tongya 5,5

(dal 44’ s.t. Raimondo s.v.)

Simy 5

(dal 24’ s.t. Cerri 5,5).

All. Marino 4,5