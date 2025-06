La Sampdoria vince l’andata dei playout di Serie B: 2-0 alla Salernitana

Sampdoria-Salernitana, andata dei playout di Serie B

Un centrocampista - mediano - e un difensore sono i giocatori che possono tenere la Sampdoria in Serie B. Iblucerchiati hanno vinto 2-0 l’andata dei playout di Serie B con la Salernitana, decisivi i gol di Meulensteen e Curto, entrato nella ripresa. Entrambe le reti arrivate da distanza ravvicinata alla fine di una mischia, come fossero al posto giusto al momento giusto. Una regola che vale un po’ meno per Fabio Borini, espulso nel finale per un’entrata su Locoshvili; negli ultimi minuti le squadre si sono innervosite e il clima è diventato più teso, cartellino rosso anche per Stojanovic che colpisce un avversario dopo delle proteste della Salernitana per una scelta di Aureliano in favore della Samp. Il ritorno si giocherà a Salerno, allo stadio Arechi, venerdì 20 giugno alle 20.30.

CHI È MEULENSTEEN, DAL MANCHESTER UNITED AL GOL CON LA

SAMPDORIA

Gol e azioni salienti

94’ - Fallo di reazione di Stojanovic che viene espulso, ristabilita la parità numerica. Proteste dei giocatori della Salernitana per un fischio in favore della Samp, Stojanovic colpisce un avversario e riceve il rosso diretto.

91’ - Sampdoria in dieci negli ultimi minuti: espulso Borini per un’entrata con il piede alto sulla caviglia di Lochoshvili. Aureliano viene richiamato al Var ed estrae il cartellino rosso. 86’ - RADDOPPIO SAMPDORIA: punizione da sinistra, il pallone arriva a Curto, che da pochi passi mette in rete.

64' - Sibili calcia alto da solo davanti al portiere su imbucata di Yepes. Ennesimo gol sfiorato.

39’ - VANTAGGIO SAMP: Christensen respinge un angolo, il pallone arriva a Ferrari che la rimette in mezzo al volo e, Meulensteen segna di testa.

37’ - Tentativo della Salernitana con Tongya: salta un avversario e calcia dal limite spostato leggermente sulla sinistra, calcia centrale e Cragno para facilmente.

17’ - Ancora Samp, ancora Sibili. E di nuovo di sinistro, da appena dentro l'area calcia sul primo palo, bravo Christensen a salvare il risultato.

12’ - Ancora Sibili pericoloso: Coda per il compagno, che si libera e calcia di sinistro sul primo palo; pallone che sfiora il palo.

7’ - Ci prova Sibili col destro da posizione defilata: palla forte sul primo palo ma troppo larga

IL TABELLINO

Sampdoria-Salernitana 2-0

MARCATORI: 39’ Meulensteen, 86’ Curto.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno (dal 71' Ghidotti); Veroli, Ferrari (dal 76' Curto), Riccio; Depaoli, Rolando Vieira, Yepes, Venuti (dall’83’ Benedetti); Sibili, Meulensteen (dall’83’ Ioannou); Coda (dal 76' Borini). All.: Evani.

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Locoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza (dal 69' Stojanovic); Caligara (dall’85’ Soriano), Tongya (dall’89’ Raimondo); Simy (dal 69' Cerri). All.: Marino.

ARBITRO: Aureliano

AMMONITI: Depaoli, Yepes, Venuti (Sam), Ghiglione, Tongya (Sal).

ESPULSI: 92’ Borini, 94’ Stojanovic.