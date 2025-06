Sampdoria, salgono le quotazioni di Foti per la panchina: ma dovrebbe abbassare l'ingaggio

La Sampdoria è a un bivio tecnico e finanziario, e la scelta del nuovo allenatore sarà il primo snodo per impostare la stagione 2024/25 nel segno del taglio dei costi, che al momento sembra la principale preoccupazione della società. Nell’ottica di un taglio netto dei costi e di una gestione attenta al budget portata avanti da Matteo Manfredi, oltre al nome di Alberico Evani che resta in corsa nonostante l’intervista rilasciata ieri, stanno crescendo in modo significativo le quotazioni di Salvatore “Lillo” Foti.

Ex vice di José Mourinho, Foti è pronto a intraprendere la sua prima esperienza da allenatore principale. È stato avvistato a Bogliasco, in uno stabilimento balneare di un amico frequentato anche da Fabio Borini, e l’accoglienza ricevuta dai tifosi blucerchiati è stata calorosa. Non solo saluti, ma anche attestati di stima e incoraggiamenti. Foti secondo Il Secolo XIX dovrebbe accettare un ingaggio ridotto per rientrare nei parametri economici fissati dal club, ma l’accordo potrebbe concretizzarsi anche attraverso una continuità parziale con lo staff tecnico attuale. In caso di sua nomina, infatti, è possibile che vengano confermati Attilio Lombardo, Angelo Gregucci e il professor Paolo Bertelli, che ha curato la preparazione atletica nel finale di stagione. Da valutare invece la posizione del preparatore dei portieri Bressan. Una soluzione ibrida che consentirebbe di garantire un minimo di continuità tecnica pur cambiando volto in panchina.

Il nome di Foti circola attorno alla Samp già da diversi mesi e la sua candidatura è oggi più forte che mai. Manfredi ne apprezza il profilo giovane, la voglia di emergere e il carisma accumulato lavorando al fianco di un tecnico come Mourinho. Sarebbe una scelta coraggiosa, ma in linea con la politica di rinnovamento e contenimento dei costi. L’alternativa più concreta resta Beppe Iachini, vecchia conoscenza della Sampdoria e figura molto apprezzata dalla tifoseria. Il tecnico, che nel 2011/2012 conquistò la promozione in Serie A proprio con i blucerchiati, porta in dote un curriculum di spessore con quattro promozioni all’attivo. Il suo ingaggio è superiore al budget fissato da Manfredi, ma resta più accessibile rispetto ad altri profili di Serie A. Lo staff di Iachini è composto da due o tre collaboratori fidati, che potrebbero essere integrati con alcuni degli uomini già presenti a Bogliasco, tra cui Lombardo.