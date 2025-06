Sampdoria, salta Pirlo: Sottil in pole, ma spunta Giampaolo

Addio Andrea Pirlo: la Sampdoria, dopo il k.o. con la Salernitana di martedì sera, ha deciso per l'esonero dell'ex allenatore della Juventus. Nel post gara il ds Accardi viene descritto come furioso, il dirigente avrebbe avuto un confronto durissimo con staff, squadra e mister. Così ieri, dopo una notte di riflessioni, ha deciso di sollevare il tecnico dal suo incarico. La comunicazione arriverà oggi, e l'idea sarebbe quella di avere in panchina già sabato il sostituto.

I PAPABILI - Accardi avrebbe così preso subito contatti con i possibili candidati: serve un allenatore che trasferisca la 'mentalità da B', ma con idee e principi di gioco. Il più papabile attualmente sembra essere Andrea Sottil, reduce dall'esperienza con l'Udinese, ma oltre a lui ci sarebbero anche altri nomi in ballo. Due sono vecchie conoscenze del mondo doriano: Eugenio Corini, che la maglia blucerchiata l'ha vestita da calciatore ed era già stato vicino alla Samp in passato, e Marco Giampaolo. Secondo Il Secolo XIX l'ex blucerchiato oltretutto è ancora tecnicamente legato alla Samp. Un anno fa aveva risolto il suo contratto dopo l'esonero di ottobre 2022, ma la società deve ancora saldargli una parte dell'ingaggio. Un altro profilo monitorato è quello di Ivan Juric, ex Torino che in B ha allenato il Crotone.

GLI ALTRI - Più staccato da questo gruppetto c'è Aurelio Andreazzoli, considerato da Accardi come un 'paracadute' nel caso non si riuscisse a trovare l'intesa con nessuno. Il mister ha lavorato spesso con il ds dei genovesi, e tra l'altro di recente la Samp ha messo sotto contratto un suo collaboratore fidato, Favaretto.