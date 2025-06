Sampdoria senza intossicati ma con altrettanti indisponibili: squadra contata al ritorno

Il ritorno del playout tra Salernitana e Sampdoria, inizialmente previsto per venerdì, è stato posticipato a domenica a causa di un caso di intossicazione che ha colpito l’ambiente, anche se non è stato specificato chi ne sia stato coinvolto. Si è capito però che i calciatori colpiti sono stati 8: i numeri 'maxi' inizialmente circolati, per arrivare sino a 21, comprendevano anche lo staff. Giova ricordare che la Samp, per la stessa partita, avrà 7 calciatori indisponibili: Cragno, Altare, Romagnoli, Beruatto, Borini, Niang e Tutino, elementi che però non torneranno a disposizione come accadrà con i calciatori granata, che domenica saranno regolarmente arruolabili. Un intoppo ulteriore in una settimana già complicata per la squadra di Evani, che confermerà il 3-5-2 ma si presenta al match con un attacco ridotto all’osso.

I titolari designati saranno ancora Massimo Coda e Giuseppe Sibilli. Il centravanti si è sacrificato molto nella gara d’andata, lavorando per la squadra ma risultando poco incisivo sotto porta, ed Evani lo ha difeso pubblicamente. Sibilli, invece, ha messo in campo una prestazione brillante anche se è mancato in fase di finalizzazione. Entrambi sono usciti affaticati dal primo round e lo staff li ha gestiti con cautela. Ieri, per alleggerire i carichi, si sono limitati a una sessione di calcio-tennis. Le alte temperature e la lunga inattività pre-playout stanno pesando sul ritmo gara.

L’unico ricambio offensivo a disposizione sarà quindi Fabio Abiuso. Dopo una settimana complicata per via di un colpo alla caviglia rimediato in allenamento, l’attaccante ha saltato qualche seduta ma ha preso parte all’ultima partitella e ora è stato dichiarato recuperato. Sarà lui l’unica alternativa di ruolo a partita in corso. Fuori dai giochi, invece, Fabio Borini, che nell’andata era subentrato a Coda ma è stato espulso per un brutto fallo, sanzionato dopo intervento del VAR. Squalificato per un turno, salterà la trasferta di Salerno. E come già anticipato, anche M’Baye Niang non verrà convocato: scelta tecnica, ma influenzata da tensioni interne e da una situazione ormai compromessa.