Sampdoria, si valuta il futuro di Evani: suggestioni De Rossi, in lizza Vanoli, Pecchia e Foti

La Sampdoria si è guadagnata la permanenza in Serie B sul campo, superando la Salernitana nel doppio confronto dei playout. Ora, però, è tempo di pianificare la prossima stagione e il primo nodo da sciogliere riguarda la panchina. Chicco Evani e Attilio Lombardo, che hanno guidato la squadra in questo finale turbolento, sono amatissimi dalla tifoseria. Entrambi sono in scadenza di contratto e il loro futuro resta in bilico. Dopo la salvezza conquistata a Salerno, Evani ha aperto ad una possibile permanenza, ma ha anche sottolineato che la decisione non spetta a lui. La sua conferma è sul tavolo e viene considerata un’opzione concreta, anche se la società, rappresentata dal presidente Manfredi e da Andrea Mancini, sta prendendo tempo per valutare il da farsi. Entro la fine della settimana potrebbe esserci un primo incontro per fare chiarezza.

GLI EX - Intanto, nelle ultime ore, iniziano a circolare altri nomi come possibili alternative per la guida tecnica. Il primo è quello di Giuseppe Iachini, un tecnico che a Genova conoscono bene. Apprezzato dalla piazza blucerchiata, è un vero e proprio specialista delle promozioni, con quattro salti in Serie A alle spalle, uno dei quali proprio con la Sampdoria. In questo momento però la sua candidatura sembra più indietro rispetto alle altre, anche per una questione di progettualità e di messaggio.La dirigenza sta valutando anche profili più giovani e ambiziosi come Lillo Foti, ex collaboratore di Mourinho, ex attaccante della Sampdoria e legatissimo al mondo blucerchiato, pronto ora a mettersi in gioco come primo allenatore. Foti era già stato accostato al club dopo l’addio di Pirlo e resta in orbita.

SUGGESTIONI - Un altro nome caldo è quello di Fabio Pecchia, ancora senza panchina dopo l’addio al Parma. Anche lui viene considerato uno dei tecnici più affidabili quando si tratta di puntare alla promozione. Ma non è finita. Dalla Serie A sono emersi due profili che la coppia Manfredi-Mancini sta seguendo con attenzione. Il primo è Daniele De Rossi, già accostato alla Samp in passato e reduce da un’esperienza alla Roma. Il secondo è Paolo Vanoli, libero dopo la sua stagione al Torino, che rappresenta un'opzione più strutturata e con un certo peso tecnico. La scelta finale sarà strategica: la Sampdoria vuole costruire un progetto serio, ambizioso e sostenibile, e la figura dell’allenatore sarà il primo passo per definire l’identità della prossima stagione.