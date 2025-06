Sampdoria, Sottil da allenatore sfiduciato si squaglia con il Sassuolo: si va verso l'esonero

Un'altra debacle per la Sampdoria, che crolla a Reggio Emilia e conferma il periodo nero che dura ormai da mesi. La gara del Mapei ha certificato ciò che si temeva: Sottil, da allenatore virtualmente sfiduciato, non ha saputo imprimere quella svolta che predica ormai da mesi nelle conferenze stampa pre gara. Anzi, i blucerchiati contro il Sassuolo hanno offerto forse la peggior prestazione stagionale, venendo surclassati sotto ogni aspetto dai neroverdi.

ESONERO RIMANDATO? - Domenica scorsa Sottil sembrava praticamente esonerato. Alla fine, dopo giorni di confronti tra Accardi e la proprietà, si è deciso di confermare la fiducia al mister, anche per l'assenza di alternative capaci di convincere il direttivo genovese. Scelta molto discussa questa all'ombra della Lanterna: la storia del calcio storicamente non ha mai visto grandi risultati a fronte di decisioni del genere. Detto fatto: il Doria si è squagliato in Emilia, e ora si impongono altre riflessioni.

SCELTE - Nelle ultime ore sull'ex allenatore dell'Udinese sono cadute molte critiche pure per varie decisioni davvero particolari, l'ultima in ordine cronologico quella di non convocare Silvestri. Sottil pare in confusione, e il pubblico - che aveva già contestato sabato scorso al Ferraris - adesso è saturo. Saranno probabilmente ore calde a Genova, anche sull'asse con Milano dove c'è il quartier generale di Manfredi, presidente doriano.

E ORA? - L'esonero a questo punto sembra l'unica via percorribile, anzi, probabilmente quando arriverà la decisione sarà comunque in ritardo di varie settimane. Al ds Accardi viene imputata questa immobilità, nonostante l'assenza apparente di opzioni percorribili per la panchina. La palla però adesso passa ai giocatori, che dovranno assumersi le proprie responsabilità. Certe prestazioni sono inaccettabili, e non sarà certo la cancellazione della cena di Natale (decisa dal presidente qualche giorno fa) a risolvere la crisi nera doriana.