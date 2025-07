Dopo il CdA di ieri, l'investitore di Singapore potrebbe assumere un ruolo più centrale. E c'è chi parla di un Manfredi senza poteri

Ieri a Milano si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Sampdoria. All’ordine del giorno c'era l’approvazione del budget previsionale per la stagione 2025-26, documento necessario da inviare alla Covisoc entro il 7 luglio per rispettare gli adempimenti federali. Alla riunione ha partecipato da remoto anche Maheta Molango, membro dimissionario del CDA. A breve sarà convocata un’assemblea per nominare un nuovo consigliere e riportare il numero dei membri a quota tre, come previsto dallo statuto societario.

Oltre agli aspetti amministrativi, a Milano si è fatto il punto sulla situazione societaria, sempre più confusa. I confronti tra Matteo Manfredi, Raffaele Messina e Joseph Tey proseguono quotidianamente, con frequenti videochiamate tra Milano e Singapore, dove secondo Il Secolo XIX si troverebbe attualmente Tey (e non a Milano come invece fatto circolare ieri). La novità delle ultime ore è che l'azionista di controllo starebbe valutando un coinvolgimento più diretto nella gestione della Sampdoria, soprattutto in assenza di nuovi soci. Tuttavia, secondo fonti vicine al club, Tey non sarebbe ancora pienamente informato su diversi aspetti chiave della società. Nelle prossime due settimane potrebbero emergere sviluppi significativi, con uno scenario che richiama quanto accaduto l’estate scorsa: fondi sbloccati in extremis e situazione risolta sul filo del rasoio.

MANFREDI COMMISSARIATO? - Ancora più netta la posizione riportata da Telenord. Secondo l'emittente genovese,Joseph Tey avrebbe già tolto ogni potere concreto a Matteo Manfredi. Il presidente blucerchiato resterebbe formalmente in carica, ma di fatto agirebbe solo come esecutore, con margini operativi ridotti al minimo. A guidare le operazioni sarebbe ora Nathan Walker, uomo di fiducia di Tey, che ha assunto un ruolo sempre più centrale. Walker detiene ampi poteri e potrebbe essere la figura chiave in vista di una ristrutturazione societaria o di un futuro cambio di proprietà. Il club blucerchiato si troverebbe quindi in una fase di stallo che avrebbe tutti i contorni di un commissariamento di fatto.