Sampdoria, tra tetto salariale, stipendi e rate: servono 15 milioni entro fine luglio. Uno sponsor per il ritiro?

La Sampdoria entra in un’estate calda, con un solo obiettivo prioritario sul tavolo: rientrare nel salary cap della Serie B. Il tetto massimo per il monte ingaggi dei tesserati federali, bonus e incentivi all’esodo inclusi, è fissato a 9 milioni di euro. È una cifra che il club deve rispettare, pena una conseguenza diretta: in caso di sforamento, sarà necessario coprire il 40% dell’eccedenza con una fideiussione, che dovrebbe essere garantita dall’investitore Joseph Tey. Il problema è che Tey, per ora, secondo Il Secolo XIX resta “alla finestra”. Le comunicazioni con lui sono filtrate da Alessandro Messina, figura chiave che orienta anche le decisioni del presidente Matteo Manfredi.

La Lega B vigilerà con due controlli ufficiali: il primo al 31 luglio 2025, il secondo un mese dopo, il 31 agosto. Ma già entro fine luglio il club blucerchiato dovrà affrontare due scadenze economiche pesanti. Da una parte, ci sono stipendi e bonus della stagione 2024/25 da coprire, per un totale di circa 6 milioni di euro. Dall’altra, la stanza di compensazione impone il saldo o la garanzia di circa 9 milioni di euro in debiti verso altri club. Il rischio, se non si provvede, è l’annullamento delle operazioni di mercato e una penalizzazione in classifica. Totale da reperire in poco più di un mese: 15 milioni.

Sul fronte iscrizione al prossimo campionato, non ci sono criticità. La fideiussione da 800.000 euro richiesta è stata presentata regolarmente, con la Banca Sistema come garante. Ma è la campagna abbonamenti a raccontare una situazione particolare: lo spot promozionale, firmato da Luca Ponti con il titolo “La bella stagione”, è stato finanziato da uno sponsor esterno. Un’anomalia che fotografa lo stato attuale del club, costretto a fare attenzione a ogni voce di spesa. Anche il ritiro estivo diventa un nodo logistico da sciogliere. Le date sono fissate dal 22 luglio al 2 agosto, con Ponte di Legno come sede designata. Il costo complessivo dell’operazione è di 40.000 euro e si cerca ancora uno sponsor per coprire l’intera cifra. L’alternativa sarebbe rimanere a Bogliasco, ma i campi sono in manutenzione e quindi, al momento, inutilizzabili.