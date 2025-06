Sampdoria, tutti i numeri di Tutino: dall'acquisto all'ingaggio, a quello storico sui gol...

In casa Sampdoria, il giocatore più atteso e coccolato dai tifosi è sicuramente Gennaro Tutino. L'attaccante rappresenta il diamante della campagna acquisti blucerchiata, ed è stato caricato anche del ruolo di 'uomo immagine' della nuova Samp: accoglienza da star, numero 10 sulle spalle, il calciatore è arrivato a Genova accompagnato da aspettative altissime, anche perché la società su di lui ha fatto una grossa spesa.

Il suo acquisto è stato infatti l'investimento più oneroso della Blucerchiati Spa, la controllante del club di Manfredi. Al Cosenza, dopo una lunga trattativa molto mediatica, sono andati 3,5 milioni: 1 milione subito, e i rimanenti 2,5 in due tranche da pagare in due anni, nell'estate 2025 e nell'estate 2026. Per il Cosenza inoltre sono previsti ulteriori 700/800mila euro legati a gol e presenze, vincolati alla promozione in Serie A dei blucerchiati. Anche il contratto è da massima categoria: un milione netto all'anno comprensivo di bonus, per tre stagioni, con adeguamento in caso di promozione. Logico aspettarsi qualcosa di più.

Sino ad oggi Tutino ha infatti segnato 2 reti in 7 partite, e Il Secolo XIX mette l'accento anche sui tiri effettuati: uno soltanto nella gara con la Juve Stabia, uno soltanto anche a Modena (quello del gol). In totale, sono 21 conclusioni tentate (di cui 10 nello specchio) su 7 turni giocati dalla punta ex Parma. In realtà, statisticamente Tutino è in media con il suo storico: l'anno scorso dopo 8 turni aveva all'attivo 2 gol, la terza era arrivata alla 13°, l'anno prima a Parma erano state sempre 2 dopo 8 giornate, idem nel 21/22. L'anno prima, a Salerno, 3.

A cosa sono dovute queste difficoltà del calciatore? Stando al quotidiano, il rapporto con Sottil è forte e sincero, e l'allenatore starebbe cercando la sua collocazione migliore in campo. Inoltre, il mister lavorerà in questa sosta per avere il suo numero dieci tirato a lucido per Cesena. La sensazione è che Tutino patisca un po' la forte pressione, e sopratuttto che sia ancora alla ricerca della condizione fisica ideale, avendo saltata il ritiro pre-campionato. A Cosenza infatti, da partentene, spesso si allenava a parte senza giocare alle amichevoli. Con la Samp invece l'attaccante ha iniziato la sua avventura il 3 agosto, in amichevole con l'Empoli.