Sampdoria-Venezia, salta lo scambio tra Candela e Venuti. Il Verona sonda Borini

Sono ore frenetiche in casa Sampdoria, con diverse operazioni di mercato che nascono, si sviluppano e, in alcuni casi, sfumano improvvisamente. L'ultima vicenda riguarda un affare che sembrava ormai definito con il Venezia ma che, nelle ultime ore, è clamorosamente saltato. Fino a ieri sera, infatti, tutto lasciava presagire uno scambio sull’asse Genova-Venezia: Antonio Candela, terzino destro classe 2000, era pronto a trasferirsi alla Sampdoria, mentre Lorenzo Venuti, ex Fiorentina e Lecce arrivato in estate in Liguria, avrebbe dovuto fare il percorso inverso. L'accordo tra le due società era praticamente chiuso, ma nelle ultime ore l’operazione è saltata definitivamente.

Candela, infatti, sembra ora destinato a lasciare l’Italia per trasferirsi in Spagna, con il Real Valladolid pronto ad accoglierlo con un’operazione in prestito. A complicare lo scambio con il Venezia non sarebbero state solo le nuove sirene spagnole, ma anche la volontà dei due giocatori coinvolti: né Candela né Venuti sembravano infatti pienamente convinti del trasferimento, nonostante l’intesa trovata tra i club.

Nel frattempo, un altro club di Serie A si sarebbe mosso per un giocatore blucerchiato. Il Verona, infatti, è tornato a sondare il terreno per Fabio Borini, nome già accostato agli scaligeri nelle scorse sessioni di mercato. L’ex Milan e Roma è attualmente fuori rosa alla Sampdoria, ma vorrebbe restare a Genova, sperando in un difficilissimo reintegro in squadra. Tuttavia, ad oggi, le possibilità di rivederlo in campo con la maglia blucerchiata sembrano minime e una sua cessione last-minute resta un’ipotesi concreta.