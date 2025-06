Sampdoria, Veroli torna al Cagliari, Oudin al Lecce: niente riscatto

La Sampdoria ha scelto di non esercitare nessuno dei diritti di riscatto relativi ai numerosi giocatori arrivati in prestito durante l’ultima stagione. La scadenza per concludere le operazioni era fissata per ieri, ma da parte del club non è arrivata alcuna attivazione delle opzioni. Una decisione che apre a una ripartenza quasi totale dopo un'annata difficile, chiusa con la permanenza in Serie B ottenuta ai playout, ma segnata da grandi aspettative disattese. La stagione si è conclusa con la salvezza, ma resta il rammarico per un percorso ben lontano da quello immaginato in estate, quando la rosa era stata costruita con obiettivi di vertice e ambizioni di promozione. I risultati ottenuti sul campo, però, hanno spinto la società a rivedere radicalmente il progetto tecnico e le scelte di mercato.

Tra i giocatori che hanno salutato, c’è il difensore Davide Veroli, che rientrerà al Cagliari. Il suo contratto prevedeva un obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni in caso di promozione, obiettivo che non si è concretizzato. Di conseguenza, la formula si è trasformata in un diritto di riscatto a 3 milioni. Il giocatore era stato fortemente voluto da Pietro Accardi e non è escluso che, in futuro, la Samp possa valutare la possibilità di riaprire la trattativa con il club sardo.

Situazione diversa per Pietro Beruatto, che torna al Pisa. Il terzino aveva un diritto di riscatto da 1 milione, ma ha scelto di operarsi prima dei playout senza il consenso della società, scelta che ha generato malumori in casa blucerchiata e ha portato al mancato proseguimento del rapporto. Anche Remi Oudin lascerà Genova: l'esterno offensivo tornerà al Lecce, anche lui a fronte di un riscatto da 1 milione. Tuttavia, il club salentino non intende reintegrarlo in rosa, scrive Il Secolo XIX, e lo metterà di nuovo sul mercato in questa finestra estiva.