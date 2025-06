San Gallo-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

San Gallo e Fiorentina si affrontano nella seconda giornata del girone unico di Conference League 2024/2025. SI gioca giovedì 24 ottobre alle 18:45 al Kybunpark di San Gallo, nel nord della Svizzera. Gli elvetici arrivano dalla sonora sconfitta per 6 a 2 sul campo del Cerlce Brugge mentre i viola hanno trovato la vittoria, seppur a fatica, contro il TNS.

SAN GALLO-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: San Gallo-Fiorentina

Data: giovedì 24 ottobre 2024

Orario: 18:45

Canale TV: Sky

Streaming: SkyGo, Now

PROBABILI FORMAZIONI SAN GALLO-FIORENTINA

San Gallo (4-4-2): Ati Zigi; Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji; Gortler, Quintillà, Toma, Witzig; Geubbels, Cisse. All. Maassen. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Moreno, Biraghi; Richardson, Bove; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. All. Palladino.

ULTIME DAI CAMPI - Palladino opterà per un ampio turnover in vista della partita con la Roma di domenica prossima. Kean e Gudmundsson si vanno ad aggiungere agli assenti Pongracic e Mandragora. Possibile conferma per Beltran e chance per Moreno in difesa.

SAN GALLO-FIORENTINA IN TV - San Gallo-Fiorentina sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 253 (canale 253)

SAN GALLO-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING - L'applicazioni di SkyGo e Now sono disponibili per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account con una sottoscrizione valida

TELECRONISTA - La cronaca della sfida è affidata a Massimo Marianella con commento tecnico di Blerim Dzemaili