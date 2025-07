San Siro fischia Musah ma per il Milan vale oltre 30 milioni

I tre punti ottenuti dal Milan ieri sera contro il Como valgono tanto perché arrivati contro una squadra in forma smagliante e con una qualità di gioco da Champions League. Una serata che ha confermato la crescita esponenziale di due top player, Christian Pulisic e Tijjani Reijnders, ma anche i limiti di Yunus Musah. L’ex Valencia non aveva mai giocato con queste continuità dal 1’ nella scorsa stagione in rossonero.

FISCHI DI SAN SIRO - Yunus Musah è un giocatore che dà sempre tutto in campo. Generoso, potente e solidale come pochi nella rosa del Milan. Queste caratteristiche hanno convinto SergioConceicao ma non il tifo rossonero che ha salutato con i fischi la sua uscita dal campo al minuto 52 in favore di Joao Felix. Una prima crepa che certamente non ha cambiato l’idea del Milan nei confronti di Yunus Musah. Da Giorgio Furlani a Zlatan Ibrahimovic passando per Geoffrey Moncada, tutta la base dirigenziale è convinta delle qualità dell’americano e gli ha rinnovato la fiducia nei giorni scorsi.

IN CRESCITA - Soprattutto Geoffrey Moncada è convinto che Yunus Musah sia uno dei pochi giocatori della rosa con un motore da Premier League. Arrivato nell’estate del 2024 dal Valencia per 20 milioni ora per il Milan vale più di 30 milioni. Chiaramente deve migliorare tanto sia tecnicamente che nel gestirsi in campo in modo da non ripetere l’errore a porta sguarnita che ha segnato in negativo la prestazione offerta contro il Como. La fiducia del club è stata ribadita a più riprese nell’ultimo periodo: ora tocca a Musah rimediare per trasformare i fischi in applausi.