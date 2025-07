Inter, senti Sala: "Marotta pensi allo Scudetto, di San Siro parlo con Oaktree"

Da Beppe a Beppe: Sala risponde per le rime a Marotta. Ieri il presidente dell'Inter si era detto "scettico sui tempi di realizzazione del nuovo stadio" (LEGGI QUI). Perplessità legate alla rinomata lentezza della burocrazia in Italia.

Oggi il sindaco di Milano ha dichiarato a margine di un evento a Linate:"All'ordine del giorno ci sono alcuni, certamente lo stadio è importante perché va avviata una conferenza di servizi che vede anche la partecipazione della Regione Lombardia (presieduta da Attilio Fontana, nda)".

"Quello che deve fare Marotta è portare a casa lo Scudetto. Su questa questione parlo con Oaktree. Credo che Marotta, come tutti, legga la preoccupazione legata alle tante resistenze, che però non arrivano certo da noi. Dal nostro punto di vista c'è il desiderio di far rispettare le regole e garantire che le valutazioni siano fatte nel modo più corretto possibile, ma l'obiettivo rimane quello di chiudere tutto per l'estate".