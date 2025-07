San Siro, Sala: "Rischio altissimo che il Milan vada a San Donato, se non riusciamo entro ottobre poi è difficile che si faccia"

Beppe Sala fa il punto della situazione sullo stadio Meazza. Il sindaco di Milano ha dichiarato a un forum con i giornalisti della redazione milanese del quotidiano La Repubblica: "È la volta buona per il nuovo stadio a San Siro? Possiamo farcela, sapendo che avremo ostilità da parte di qualcuno, avremo ricorsi. Non posso pretendere che tutti siano d'accordo sulla soluzione che abbiamo trovato. Ma il rischio che il Milan vada a San Donato è altissimo, poiché ci ha già investito molti soldi. Sia chiaro, però, che se non riusciamo entro ottobre, poi è difficile che si faccia".

"Se dovessimo fare il nuovo stadio, che sarebbe pronto prima degli Europei del 2032, l'impianto sarebbe insonorizzato, moderno e potrebbe raccogliere più eventi dei concerti che vengono fatti alla Maura. Per il quartiere sarebbe meglio. Se invece noi non riuscissimo a cedere lo stadio, la città si troverebbe con San Siro inutilizzato e per evitare problemi con la Corte dei Conti, lo si dovrebbe mettere a frutto. A quel punto, altro che i concerti di oggi. Quindi per i cittadini avere San Siro senza più calcio sarebbe il peggio che ci possa essere".