San Siro, trattativa in stallo per la cessione a Inter e Milan: il Comune chiede garanzie

Il Comune di Milano chiede garanzie a Inter e Milan per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe. Il punto sulla trattativa

Continua lo stallo nella trattativa tra il Comune di Milano e Inter e Milan per quanto riguarda la cessione dell'area di San Siro. I dialoghi, secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, sono ripresi nella giornata di lunedì 30 giugno, ma non si è ancora arrivati a un accordo.

GARANZIE - Secondo Palazzo Marino mancano delle garanzie da parte di Inter e Milan per poter procedere con la vendita dello stadio e delle aree limitrofe. In particolare, il Comune di Milano chiederebbe alle due società di inserire loro stesse all'interno di quelle veicolo da usare per la bancabilità dell'operazione. Quindi dentro Inter e Milan, non solo i fondi proprietari per non uscire - stando al ragionamento del Comune - dalla legge sugli stadi, fatta per favorire la patrimonializzazione delle società calcistiche, non dei fondi e delle proprietà. Inoltre, riporta sempre il quotidiano, il Comune chiede di conoscere i titolari effettivi dell'operazione.

SPECULAZIONE - Il Comune di Milano, inoltre, vorrebbe tutelarsi rispetto a una possibile speculazione sulla vendita dei diritti edificatori. A Inter e Milan sarebbe stato chiesto, quindi, di inserire una clausola per non cedere tali diritti almeno fino a quando non verrà stabilito il piano attuativo. Un'ulteriore tutela riguarda - poi - la volontà di inserire una clausola che vieti la rivendita della proprietà per un determinato periodo.

ALTERNATIVE - In ultima istanza, la giunta milanese chiede che, alla firma del rogito, decadano le altre ipotesi per la costruzione di altri impianti. Nel caso dell'Inter quella di Rozzano, nel caso del Milan quella di San Donato. Dalle società filtrerebbe ottimismo circa la chiusura entro pochi giorni della prima fase di una trattativa in cui vorrebbero anche loro delle garanzie, come una tutela nel caso in cui i permessi per costruire non arrivassero in tempo.