Sanchez: "Non mi sento da meno rispetto a Modric o Cristiano Ronaldo"

Non è un bel periodo per Alexis Sanchez: il Cile è fuori dai Mondiali 2026 e l’ultima stagione all’Udinese è stata al di sotto delle aspettative. L’attaccante è sceso in campo 14 volte, non riuscendo mai a risultare decisivo con un goal o un assist. Sanchez ha attribuito la colpa al rapporto con Kosta Runjaic e ai problemi fisici che ha accusato.

IL PARAGONE CON MODRIC E CR7 - “Sono un po’ arrabbiato perché la verità è che ho avuto un allenatore che non mi ha capito bene e sono stato fuori a lungo, infortunato”, ha dichiarato l’attaccante dopo la partita persa 2-0 dal Cile contro la Bolivia. “Mi sento bene fisicamente, e chiunque parli di me dovrebbe andare a vedere i miei allenamenti, perché sono un professionista sotto ogni aspetto. Ci sono giocatori come Luka Modric o Cristiano Ronaldo che giocano fino a 40 anni e io non mi sento da meno".

IL PROBLEMA DEL RUOLO - Sanchez si è anche concentrato sul futuro: “Spero di andare in un club con un allenatore che mi dia la possibilità di giocare, mi dia continuità e mi permetta di raggiungere i massimi livelli. Sono un professionista da quando avevo 15 anni. Non gioco nel mio ruolo da tre anni. Non è un’autocritica; è solo che a volte è difficile giocare da numero 9. Aspettare che la palla arrivi è dura, ma devo fare tutto il possibile per aiutare i miei compagni”.