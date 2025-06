Sanchez sibillino: "Un giocatore può piacere o no, ma ci siano sempre rispetto e umiltà"

Alexis Sanchez, calciatore dell'Udinese, ha postato una serie di foto che lo ritraggono in compagnia di diversi allenatori con i quali ha lavorato in carriera, per lo più europei: da Tudor a Wenger, da Conte a Mourinho, da Inzaghi a Guidolin. Questo il testo:

"Questo è il bello del calcio, anche se può piacere o no un giocatore.... esista sempre il rispetto, l'affetto e soprattutto l'UMILTÀ... Allenatori europei..."

In questa carrellata di allenatori manca quello attuale dell'Udinese, Kosta Runjaic, col quale Sanchez ha giocato 427' distribuiti nell'arco di 13 presenze stagionali, 12 in campionato e una in Coppa Italia. Quella contro la Fiorentina potrebbe essere la sua ultima gara in bianconero, sempre che venga utilizzato.