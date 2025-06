Sancho apre a una nuova avventura: Mourinho in pressing, ma la Juventus può contare su un fattore

Il futuro di Jadon Sancho è ancora tutto da definire. L’unica certezza è che il 25enne esterno offensivo di proprietà del Manchester United, ma in prestito al Borussia Dortmund prima e al Chelsea poi nell’ultima annata, non rimarrà a vestire la maglia dei Red Devils nella prossima stagione sportiva. L’intenzione, anzi, da parte del board dirigenziale inglese è quello di vendere definitivamente il giocatore cercando una cessione a titolo definitivo o un prestito con opzione di riscatto che diventi obbligo a determinate condizioni. Da questi presupposti nascono i vari interessi da parte dei top club europei nei confronti di un calciatore che, nelle giuste condizioni, può ancora offrire il proprio importante contributo.

TRE PISTE PER SANCHO – Come abbiamo raccontato a più riprese nel corso degli ultimi giorni, sono principalmente tre le squadre interessate al classe 2000: Napoli, Juventus e Fenerbahce. Tre piste completamente differenti, tre società dalle caratteristiche e ambizioni diverse che possono offrirgli altrettanti scenari diversificati.

LA JUVENTUS CI PROVA – Partiamo dalla formazione bianconera: allo stato attuale dei fatti, la Juventus sembra essere la squadra in pole position per Jadon Sancho. Oggi c’è una video call, un nuovo contatto dopo quelli già in essere nelle settimane precedenti fra la Vecchia Signora e il Manchester United per capire esattamente quali sono i margini per la fattibilità dell’affare. Dal canto suo, l’ala inglese ha già dato la sua disponibilità a vivere una nuova avventura, anche nel campionato di Serie A. Chiaramente, la Juventus dovrà affrontare una grande concorrenza, ma dalla sua parte ha delle carte interessanti da giocare: un posto da titolare che sarebbe garantito, la possibilità di competere in un grande torneo nazionale e il palcoscenico della Champions League che quest’anno a Londra non ha potuto vivere. Ci sarà da discutere da formula e ingaggio con i Red Devils e l’entourage del giocatore, ma anche in base alle mosse delle altre protagoniste di questa storia, possiamo annoverare la Juventus fra le più accreditate all’arrivo di Sancho.

AL NAPOLI PIACE – Oltre a Madama, nelle ultime settimane anche il Napoli ha approcciato l’entourage del giocatore britannico e ha avuto dei contatti preliminari. I partenopei hanno compreso le condizioni per le quali si potrebbe giungere a un accordo, ma al momento hanno deciso di virare su altri profili, accelerando in particolar modo per l’olandese Noa Lang con il quale è già stato trovato un accordo dal punto di vista contrattuale. Gli azzurri stanno spingendo per arrivare anche a una quadra con la detentrice del cartellino, il PSV Eindhoven. Inoltre, il Napoli sta sondando la pista che porta a Dan Ndoye del Bologna e Federico Chiesa del Liverpool: due giocatori che giocano nella medesima posizione e che dunque allontanano l’interesse azzurro su Sancho.

E MOURINHO… -Interesse, invece, che è assolutamente concreto da parte del Fenerbahce di José Mourinho. Lo Special One, infatti, è uno degli estimatori del talento del classe 2000 e ci sono già stati dei contatti fra il calciatore e il club turco. A favorire il possibile interesse da parte della società di Super Lig c’è un fattore importante: il lato economico. Il Fenerbahce non avrebbe alcun tipo di problema ad arrivare a un’offerta nell’orbita dei 20/30 milioni di euro da far recapitare al Manchester United e fonti inglesi affermano che i turchi sarebbero pronti a mettere sul piatto un ingaggio da circa 200 mila euro a settimana. Chiaramente, dal punto di vista contrattuale, né Juventus né Napoli si avvicinerebbero a tali cifre ed è l’unico motivo che porta il Fenerbahce a sperare in una via libera. Tutto dipenderà dalla volontà e dall’ambizione di Sancho, pronto in ogni caso a giocarsi la sua occasione lontano da Manchester.