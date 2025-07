Sancho è fuori dal progetto del Manchester United: non si tornerà ad allenare, contatti vivi con la Juventus

La Juventus mantiene vivi e costanti i contatti per Jadon Sancho, escluso da Ruben Amorim dal progetto del Manchester United: non tornerà ad allenarsi a luglio assieme al resto della squadra. I bianconeri credono nell'affare.

Il futuro di Jadon Sancho sarà lontano da Manchester. È questo il punto di partenza su cui si sta muovendo la Juventus per regalare a Igor Tudor un altro diamante da far brillare con tutto il suo talento, dopo l’arrivo a parametro zero. È una Vecchia Signora che si muove per rivoluzionare il proprio pacchetto offensivo in vista di una stagione che si preannuncia importante per le ambizioni di tornare in vetta del club bianconero.

FUORI DAL PROGETTO – E c’è una novità riguardante il destino dell’esterno inglese: come riportato da Fabrizio Romano, infatti, il Manchester United ha deciso di non far rientrare Jadon Sancho ad allenarsi insieme al resto del gruppo in vista del raduno che ci sarà questo luglio per preparare la prossima annata. Sancho fa parte di quella lista di cinque giocatori – insieme a Rashford, Garnacho, Malacia e Antony – che non sono più compresi nel progetto di Ruben Amorim.

LA JUVENTUS C’E’ – E allora la Juventus può lavorare in pressing sia sulla società britannica che con l’entourage del giocatore per avanzare lo stato della trattativa. Vi avevamo raccontato dell’indiscrezione dall’Inghilterra, secondo la quale Sancho avrebbe aperto al trasferimento in Italia dopo gli ultimi contatti positivi intrattenuti fra la Juventus e gli agenti del calciatore ex Borussia Dortmund. Ci saranno da sistemare vari dettagli, specialmente dal punto di vista dell’ingaggio, per trovare l’accordo sui termini personali. Ma questa decisione dei Red Devils può aiutare la buona riuscita dell’affare, considerando che si parte da una base di circa 29 milioni di euro per trattare della partenza del calciatore che ha vinto l’ultima edizione della Conference League nella sua ultima esperienza a Londra, con la maglia del Chelsea. La Juventus mantiene contatti serrati, mentre Sancho è fuori dal progetto United.