Sané è un nuovo giocatore del Galatasaray: i dettagli del contratto. "E' il club più importante di Turchia"

Alla fine è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte del Galatasaray: Leroy Sané ha firmato il proprio contratto con il club turco e si unisce dunque al Gala, dove indosserà la maglia numero 10. Come annunciato dalla stessa società, attraverso una nota sul proprio profilo X, è stato raggiunto un accordo per un contratto triennale – confermando le indiscrezioni degli ultimi giorni – e all’esterno ex Bayern Monaco verrà corrisposto uno stipendio netto garantito da 9 milioni di euro a stagione.

Un ingaggio che può salire sino a 12 milioni, grazie ai 3 milioni di euro ad annata che possono essere versati nelle casse del calciatore attraverso un bonus fedeltà.

LE PRIME PAROLE - "Il Galatasaray è il club più importante della Turchia. Voglio dare tutto per il Galatasaray il prima possibile. Conoscevo già i tifosi del Galatasaray. Ho sempre seguito le immagini precedenti sui social media. Ma bisogna davvero viverlo. È un grande onore per me firmare per questa società. La 10? Dries Mertens è stato un calciatore grandioso e molto importante. Voglio raggiungere gli stessi successi con il suo numero. Voglio portare fortuna al Galatasaray con questo numero".