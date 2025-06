Santi Cazorla, che impresa: segna a 40 anni e riporta il Real Oviedo in Liga dopo 24

E' arrivato l'ultimo verdetto dei campionati 2024/25: il Real Oviedo raggiunge Levante ed Elche tra le neopromosse in Liga e giocherà nella prima divisione spagnola dopo 24 anni dall'ultima volta. Decisiva la vittoria per 3-1 sul Mirandès nel ritorno della finale playoff, dopo la sconfitta per 1-0 nella gara d'andata.

I goal della festa? Di Cazorla e Chaira nei novanta minuti e poi di Portillo ai supplementari, dopo l'iniziale vantaggio degli ospiti. E se il primo marcatore ha un nome familiare, non avete le traveggole: è proprio Santi Cazorla, ex centrocampista di Arsenal e Villarreal, che ha compiuto probabilmente la sua ultima impresa segnando su rigore il goal del momentaneo pareggio.

Cazorla, classe 1984, compirà 41 anni a dicembre e dopo 3 anni in Qatar all'Al-Sadd ha fatto ritorno al club della sua adolescenza, il Real Oviedo, che con lui ha festeggiato un ritorno storico.