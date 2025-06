Sarri: "Contatto con la Fiorentina, ma avevo detto sì alla Lazio. Tavares forte ma anarchico. PSG? Una lezione al mondo"

Maurizio Sarri, prossimo allenatore della Lazio, ha rilasciato qualche dichiarazione ai media presenti a Castiglione della Pescaia - alla Valletta Beach Club, come riportato da TMW - dove si trovava per un corso di specializzazione dedicato ad allenatori (professionisti e non), addetti ai lavori del mondo del pallone e appassionati.

I SUOI PROSSIMI GIOCATORI - "Nuno Tavares è l'unica incognita della difesa che troverò, è forte ma anarchico, se riusciamo a inquadrarlo diventa fortissimo. Rovella? Avevo detto che dopo 50 partite da vertice basso, sarebbe diventato un top. Gli manca un po' di palleggio ma è molto forte. Guendouzi è un animale contagioso per chi gli gioca accanto, ha bisogno del guinzaglio perché non riesce a fermarsi al 100%, deve andare oltre".

LA VITTORIA DELLA CHAMPIONS DEL PSG CONTRO L'INTER - "Il PSG ha dato una lezione al mondo, ha mandato via i top player, ha abbassato il monte ingaggi comprando dei giovanissimi con cui ha avuto coraggio e ha vinto dove Messi e Neymar non avevano vinto".

LE ESPERIENZE PASSATE - "La Juventus è stata la squadra più difficile da allenare perché era asimmetrica. Abbiamo vinto grazie ai più freschi, come Bentancur. Abbiamo fatto la corsa sull’Inter sempre, perché la Lazio, giocando ogni tre giorni, non aveva la rosa per concorrere".

FIORENTINA - Poi a FirenzeViola: "Un contatto da parte della Fiorentina c'è stato, anche se blando, ma io avevo già firmato con la Lazio. Io ho attraversato un momento molto difficile in questo anno, dal punto di vista personale, familiare e anche calcistico per certi versi ma ho avuto un sostegno straordinario e commovente da parte della tifoseria della Fiorentina e questo lo porterò per sempre nel mio cuore. Sapere che hanno attaccato anche le mie foto per Firenze è una cosa bellissima e sarò sempre riconoscente alla tifoseria viola. Devo ringraziare il popolo viola"