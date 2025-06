Sarri: "La mia Juventus era a fine ciclo, lo dissi alla società. Sorpreso dal flop di Giuntoli e Thiago Motta"

Nel corso della lunga intervista concessa a Sportitalia, Maurizio Sarri, neo allenatore della Lazio, ha parlato anche della sua avventura alla Juventus e del flop stagionale del duo Giuntoli-Thiago Motta.

FINE CICLO - "Pochi mesi dopo che ero lì dissi al direttore che quella era una squadra a fine ciclo, e che quindi c’era necessità di intervenire".

GIUNTOLI E MOTTA - "Per quanto riguarda quest’anno è strano che non siano riusciti a fare bene, perché il Giuntoli che ho conosciuto io è un direttore di grandissimo livello, e con Thiago Motta ho visto un Bologna difficile da affrontare e ceh giocava con qualità, però l’ambiente Juve è difficile, perciò non ti so dire da fuori cosa sia successo, però un po’ mi ha sorpreso".

JUVE PROTAGONISTA - "Penso che la squadra abbia potenzialità per tornare protagonista, che non vuol dire necessariamente vincere lo scudetto o qualche coppa europea, hanno già le qualità per essere competitivi”.