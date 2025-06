Sassuolo, Pisa e Cremonese: i primi nomi di mercato per le neopromosse in Serie A

Sassuolo, Pisa e Cremonese sono le tre squadre neopromosse in Serie A per il campionato 2025/2026. Chi sale dalla Serie B è chiamato a condurre una campagna acquisti all'altezza per alzare il livello. Vediamo quali sono le loro prime mosse sul mercato in entrata: ad esempio tutte e tre hanno messo gli occhi sul difensore centrale del Sudtirol, Raphael Kofler (classe 2005) cercato anche dal Verona.

CREMONESE - Salutato Giovanni Stroppa che riparte dalla panchina del Venezia in Serie B, i grigiorossi stanno cercando un nuovo allenatore, con DavideNicola come principale candidato. In porta occhi sullo svedese Noel Tornqvist (classe 2002) del Mjallby, seguito anche da Empoli e Parma. Per rinforzare la difesa la Cremonese punta Federico Bonini (classe 2001) del Catanzaro, Nosa Obaretin del Napoli (classe 2003 reduce da un prestito al Bari e cercato anche dal Lugano in Svizzera), Alessandro Marcandalli (classe 2002 del Genoa, reduce da un prestito al Venezia e cercato pure dal Palermo), l'albanese Enea Mihaj (classe 1998, in scadenza di contratto con i portoghesi del Famalicao e cercato anche dall'Hellas Verona) e i terzini Davide Faraoni (classe 1991), in scadenza di contratto con l'Hellas Verona o Gabriele Zappa (classe 1999 del Cagliari) a destra e Tommaso Augello (classe 1994 sempre del Cagliari che piace pure al Palermo) a sinistra. A centrocampo interessano il gambiano della Roma, Ebrima Darboe (classe 2001 reduce da un prestito al Frosinone), Jacopo Segre (classe 1997 del Palermo seguito anche dal Monza) e Tommaso Pobega (classe 1999) del Milan rientrato da un prestito al Bologna. In attacco si fanno i nomi di Antonio Sanabria (classe 1996) del Torino e di Lorenzo Colombo (classe 2002) del Milan, reduce da un prestito all'Empoli.

PISA - Anche in questo caso il tecnico della promozione è andato via per restare in Serie B (Filippo Inzaghi al Palermo). Il toto-allenatore l'ha vinto Alberto Gilardino (ex Genoa). Preso in prospettiva futura il centrale belga Jeremy Kandje Mbambi (classe 2008) dal Gent, gli obiettivi per la difesa sono l'italiano Edoardo Goldaniga (classe 1993) del Como, il polacco Pawel Dawidowicz (classe 1995) in scadenza di contratto con l'Hellas Verona, il norvegese Ostigard (classe 1999 ex Napoli e Genoa) del Rennes reduce da un prestito all'Hoffenheim e il brasiliano Mateus Lusuardi (classe 2004) già prelevato dal Frosinone. Da dove arriva pure il centrocampista turco Isak Vural (classe 2006), nello stesso reparto piace il marocchino Oussama Targhalline (classe 2002) del Feyenoord. Per l'attacco occhi su Gennaro Borrelli (classe 2000) del Brescia cercato anche da Cagliari e Torino, Antonio Sanabria (classe 1996) del Torino, Giovanni Simeone (classe 1995, suo padre Diego Pablo - ora allenatore dell'Atletico Madrid - ha giocato a Pisa dal 1990 al 1992 ai tempi dell'ultima volta in Serie A con il presidente Romeo Anconetani) del Napoli, Lorenzo Colombo (classe 2002) del Milan, reduce da un prestito all'Empoli, oltre al nazionale neozelandese Liberato Cacace (classe 2000) dell'Empoli cercato anche dal Cagliari e a gli esterni offensivi Alieu Fadera (classe 2001 gambiano del Como) e Alessio Zerbin del Napoli (classe 1999 reduce da un prestito al Venezia), seguito anche dal Lecce. Dal Napoli interessa anche il terzino destro Pasquale Mazzocchi (classe 1995).

SASSUOLO - Confermato in panchina Fabio Grosso, in porta l'obiettivo è un figlio d'arte: lo statunitense di origine tedesca Jonathan Klinsmann (classe 1997, figlio dell'ex attaccante Jurgen) del Cesena cercato pure dal Parma. In difesa piace il georgiano Saba Goglichidze dell'Empoli, seguito anche da Parma, Fiorentina, Lazio e Roma. Al Sassuolo interessano i terzini destri Samuele Birindelli (classe 1999) del Monza cercato pure da Cagliari e Lecce, Alessandro Zanoli (classe 2000) del Napoli reduce da un prestito al Genoa e seguito pure dal Bologna così come l'ex interista Mattia Zanotti (classe 2003 del Lugano), il terzino sinistro tedesco di origine ghanese del Galatasaray, Derrick Kohn (classe 1999 reduce da un prestito al Werder Brema) e l'esterno algerino Mehdi Dorval (classe 2001) del Bari, cercato pure da Ajax ed Empoli. A centrocampo occhi sul capitano del Monza, Matteo Pessina (classe 1997 cercato anche dal Genoa) e sull'ivoriano del Parma, Drissa Camara (classe 2002), cercato pure da Cagliari e Genoa, oltre al possibile ritorno dell'ivoriano Hamed Junior Traoré (classe 2000 ex Napoli) del Bournemouth reduce da un prestito all'Auxerre. Nel reparto avanzato piacciono il trequartista Andrea Colpani (classe 1999 del Monza reduce da un prestito alla Fiorentina) e il centravanti Patrick Cutrone (classe 1998 del Como), proposto l'esterno spagnolo Alfon Gonzalez (classe 1999), che si svincola a parametro zero dal Celta Vigo, ma il vero colpo di mercato sarebbe riuscire a trattenere i pari ruolo Domenico Berardi e Armand Laurienté, richiesto dagli inglesi del Sunderland.