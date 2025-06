Sassuolo, Volpato ha conquistato tutti: gol e assist per la Serie A, chi lo vuole

Il primo a credere in Cristian Volpato è stato Totti. Quando l'ex capitano della Roma ha aperto la sua agenzia il primo giocatore che ha voluto è stato quel ragazzino che gli aveva rubato l'occhio sui campi di Trigoria. Nato in Australia da una famiglia di origine veneta, la sua prima scuola calcio dall'altra parte del mondo è stata una società affiliata al Milan. La prima squadra italiana è la Roma a 17 anni, la stessa che nell'estate 2023 vende al Sassuolo in un pacchetto unico insieme a Missori per un totale di circa 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita di tutti e due i giocatori.

CHI VUOLE VOLPATO - Oggi Volpato non è titolare fisso nell'attacco neroverde ma partita dopo partita sta diventando un giocatore sempre più importante per Fabio Grosso: 4 gol e 4 assist in 13 gare (5 da titolare), una rete - fondamentale per il pareggio col Bari - e due passaggi decisivi - fondamentali per la vittoria con il Cittadella - nelle ultime due partite. Il primo posto del Sassuolo passa anche dalle sue giocate sulla trequarti, lì dove, quando sanno che c'è lui in campo, buttano l'occhio gli osservatori di Serie A. Volpato è un nazionale Under 21 che fa gola a diversi club: Bologna e Genoa hanno preso informazioni, il giocatore piace anche al Torino ed è stato accostato al Parma.

QUANTO VALE VOLAPTO - Riflettori del mercato accesi su di lui ma il ragazzo non si distrae dal presente: la concentrazione è focalizzata solo sul finale di stagione con il Sassuolo col quale conquistare la Serie A: al momento è questa la priorità di Cristian. La sua valutazione secondo Trasfermarkt è di 4 milioni di euro, il Sassuolo non ha fissato un prezzo di base perché non intende venderlo, ma la sensazione è che servirà una cifra superiore per provare anche soltanto a far sedere il club neroverde a trattare. Contratto in scadenza a giugno 2028, il gioiello del Sassuolo è un trequartista di piede mancino che si può adattare anche largo a destra per calciare e rientrare in porta o in emergenza arretrare a centrocampo. La Serie A studia Volpato, fuori dalla porta c'è già la fila.