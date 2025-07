Savona, Mbangula e Rouhi: la Juventus fiuta nuove occasioni sul mercato

Se da un lato la Juventus è totalmente concentrata sul rush finale di campionato, dall’altro è impossibile non proiettarsi verso le scelte che delineeranno la prossima stagione. Il ritorno in Champions League rappresenta una condizione imprescindibile - a prescindere dalla conferma o meno di Igor Tudor - tanto sul piano sportivo quanto su quello economico. Conquistare il quarto posto significherebbe respirare ossigeno puro, prima di gettare le basi per il nuovo progetto tecnico.

ANALISI INTERNE - Ma il futuro bianconero passa anche da alcune valutazioni interne, a cominciare dai giovani della rosa, sempre più al centro delle strategie societarie. L’attenzione si concentra soprattutto sul tema delle plusvalenze, e a Torino tre nomi spiccano su tutti, più un quarto, che merita un discorso a parte. Si tratta di Nicolò Savona, Samuel Mbangula e Jonas Rouhi, tutti protagonisti, in modi diversi, di questa stagione. L’altro profilo è quello di Vasilije Adzic, la cui situazione, però, presenta caratteristiche specifiche.

SAVONA-MBANGULA-ROUHI - Nicolò Savona, classe 2003, è tornato titolare sotto la guida di Tudor, che lo ha rilanciato come braccetto nella difesa a tre. Una posizione che aveva già sperimentato con Brambilla in Next Gen, ma che rappresenta una novità in Prima squadra. Le sue recenti prestazioni hanno confermato affidabilità e duttilità: qualità che ne rafforzano l’appetibilità sul mercato. Samuel Mbangula, pur essendo scivolato ai margini nelle ultime settimane, ha comunque vissuto una stagione da incorniciare. Dall’esordio con gol contro il Como fino alla rete in Champions League contro il PSV, il giovane belga ha visto lievitare il proprio valore. Anche senza ulteriore minutaggio con Tudor, resta uno dei profili più appetibili tra i talenti emergenti. Jonas Rouhi, invece, ha avuto un impatto meno evidente in Prima squadra. Le occasioni concesse sono state limitate, ma il suo percorso resta sotto osservazione. È probabile che, a differenza dei compagni, la sua cessione possa avvenire a una cifra più contenuta, pur generando comunque una plusvalenza netta, dato il suo percorso interno al vivaio bianconero.

SU ADZIC - Vasilije Adzic merita una riflessione a parte. La sua stagione è stata fortemente condizionata da una serie di infortuni che ne hanno rallentato l’inserimento. L’ex Buducnost ha collezionato soltanto tre presenze con Thiago Motta, mentre con Tudor è stato impiegato nel finale del match contro il Bologna. Tuttavia, ha trovato spazio e ritmo con la Juventus Next Gen, diventando una pedina importante per i playoff di Serie C grazie a giocate di qualità e visione di gioco. Il classe 2006 ha mostrato lampi del suo talento, ma ha ancora bisogno di tempo e continuità. Per questo, la dirigenza valuta con attenzione la possibilità di un prestito in una realtà dove possa giocare con regolarità, accumulare esperienza e svilupparsi lontano dai riflettori di Torino. Un percorso già sperimentato con successo da altri giovani bianconeri.

