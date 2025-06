Scanavino ad della Juventus a tempo pieno: lascia la presidenza del gruppo editoriale Gedi

Maurizio Scanavino lascia la presidenza del gruppo editoriale Gedi: “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai colleghi, ai consiglieri e alla proprietà per il sostegno, la fiducia e l’amicizia che ho ricevuto durante tanti anni di lavoro. È stato un onore e un privilegio lavorare in questa società: ai colleghi e a Gedi auguro il meglio per il futuro”, il messaggio di commiato dell'ad della Juventus, che sarà sostituito da Paolo Ceretti al comando di Gedi.

SOLO JUVE - Dirigente della società bianconera dal gennaio 2023, al fianco del presidente Gianluca Ferrero per volere di John Elkann, Scanavino sta contribuendo al tentativo di avvio di un nuovo ciclo fallito in una prima istanza con l'esonero di Thiago Motta. Il progetto è ancora in piedi, ma richiede attenzione a tempo pieno e perciò si è arrivati a questa scelta.

JUVENTUS, L'OBIETTIVO STAGIONALE - Arrivati a otto giornate dalla fine del campionato e senza più coppe da disputare, la Juve deve assolutamente inseguire il terzo o almeno il quarto posto per qualificarsi alla prossima Champions League; Exor ha già avallato un aumento di capitale di 15 milioni di euro per via del cambio in panchina, ma è pronta in ogni caso a far fronte anche allo scenario peggiore, che vedrebbe la squadra del neo tecnico Tudor fuori dalla coppa dalle grandi orecchie.