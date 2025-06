Schick ritorna a Roma da avversario: cosa non ha funzionato in giallorosso

Forse non è un caso che il Bayer Leverkusen abbia scelto proprio lui per presentare la semifinale di Europa League contro la Roma. Patrik Schick nella Capitale, con la maglia giallorossa, ha infatti giocato per due stagioni. Ma senza mai riuscire a dimostrare tutto il suo valore.

L'attaccante ceco, arrivato in circostanze particolari dopo il trasferimento saltato alla Juventus, alla Roma non ha sfondato. Un po' per problemi fisici, molto per limiti caratteriali. Mentre le doti tecniche, quelle sì, non sono mai state messe in discussione.

