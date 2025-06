Scommesse, Fagioli: "Vlahovic versò 100mila euro per pagare i miei debiti. Ma non adescavo giocatori"

Il verbale di Nicolò Fagioli nell'ambito del caso scommesse: "Vlahovic mi aiutò a pagare i debiti. Ma non adescavo giocatori".

Sono arrivate le prime misure cautelari ai domiciliari dal Tribunale di Milano per cinque indagati sul giro di scommesse illegali che ha coinvolto anche calciatori di Serie A, tra cui Sandro Tonali e appunto Fagioli. E con esse sono arrivate anche nuove rivelazioni.

Il centrocampista della Fiorentina è tra gli indagati per scommesse e giochi su siti online illegali, fatti rispetto ai quali ha già pagato il suo debito con la giustizia sportiva e che per la giustizia penale hanno una rilevanza eventualmente.

Come emerge da un recente verbale reso davanti ai pm di Milano, lo scorso 24 aprile Fagioli ha raccontato alcuni dettagli nell'ambito dell'inchiesta, partendo dalla rivelazione si Dusan Vlahovic e sul versamento da 100mila euro alla gioielleria Elysium.

"VLAHOVIC HA PAGATO PER ME" - "Ricordo che anche Vlahovic, che era un mio caro amico, quando giocavo con la Juventus aveva provveduto a versare un importo di 100mila euro per coprire i miei debiti senza acquistare alcun bene", riporta Calcio e Finanza.

I PRESTITI - Fagioli ha chiarito: "Ho chiesto a Gatti, Dragusin e altri. Io dicevo a loro di fare un bonifico per me a Elysium e gli dicevo che ci avrebbero guadagnato una parte, che poi mettevo io e dopo qualche mese gli restituivo i soldi prestati".

I DEBITI - Ai pm che gli hanno chiesto se avesse ancora "un debito con gli scommettitori", Fagioli ha risposto: "Avevo un residuo di ulteriori 400 o 500mila euro circa nel momento in cui sono stato convocato a Torino per gli interrogatori e da quel momento nessuno più mi ha sollecitato il pagamento".

"NON ADESCAVO GIOCATORI" - Fagioli infine ha precisato, rispetto ad una contestazione della procura: "Non ero io ad adescare i giocatori ma erano gli altri calciatori che mi chiedevano di giocare e io passavo il contatto di De Giacomo". Quando passò a Raoul Bellanova il contatto del presunto gestore delle scommesse, Fagioli ha spiegato: "Ho avuto solo 5mila euro di credito in più sul sito e questo episodio è l’unico in cui ho avuto un bonus da De Giacomo, non ho mai guadagnato soldi".