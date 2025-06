Scommesse, Florenzi: "Mai giocato sul calcio. La fattura arrivava da Tonali"

Il verbale di Alessandro Florenzi nell'ambito del caso scommesse: "Mai giocato sul calcio, il grave infortunio mi ha fatto ricadere nelle scommesse. La fattura arrivava da Tonali".

Sono arrivate le prime misure cautelari ai domiciliari dal Tribunale di Milano per cinque indagati sul giro di scommesse illegali che ha coinvolto anche calciatori di Serie A, tra cui Sandro Tonali e appunto Florenzi. E con esse sono arrivate anche nuove rivelazioni.

Il giocatore del Milan, finito all'interno dell'indagine, è stato ascoltato dai pm di Milano e sono emersi alcuni dettagli del suo verbale.

"MAI VINTO GIOCANDO SU QUELLE PIATTAFORME" - "Non ho mai vinto giocando su quelle piattaforme illegali, le poche vincite andavano a compensare il debito, quindi non ho mai prelevato denaro, semmai avessi vinto non ho idea di come sarebbe avvenuto il pagamento, se con contanti o tramite orologi", riporta Calcio e Finanza.

LA RICADUTA DOPO L'INFORTUNIO - Florenzi ha raccontato che giocava su piattaforme illegali perché da quelle legali "mi ero autoescluso perché giocavo troppo e dopo un paio di mesi, quando ho avuto un grave infortunio sono ricaduto nel gioco".

I RAPPORTI CON DE GIACOMO E LA FATTURA DA TONALI - Florenzi ha parlato dei rapporti con Tommaso De Giacomo, presunto gestore delle puntate, e ha chiarito che lui chiedeva "a Sandro Tonali", ex centrocampista del Milan ora al Newcastle e anche lui indagato come presunto "collettore", "quanto desideravo mi venisse caricato nel sito per giocare e quando poi perdevo sempre Sandro mi mandava la fattura e mi diceva come pagare".

MAI GIOCATO SUL CALCIO - Infine, Florenzi ha sottolineato: "Non ho mai giocato sul calcio, ho fatto scommesse su altri sport come il tennis (…) anche per questo motivo non sono stato sanzionato dalla Federazione".

La gran parte delle giocate, evidenzia Calcio e Finanza, riguardavano il casinò online. Gli era rimasto da saldare un debito da 300mila euro, ma poi quando scoppiò lo scandalo non gli chiesero più quei soldi.