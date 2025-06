I Daily Spin permettono ai giocatori di sbloccare bonus giornalieri sottoforma di giri alle slot. Alcuni operatori, sia casino online come SNAI sia siti scommesse come Lottomatica, permettono di sbloccare quotidianamente questi giri gratuiti tramite una ruota dei bonus. In questo approfondimento, ti guidiamo alla scoperta dei daily spins gratis, spiegando come funzionano, come ottenerli girando la ruota dei bonus prima che scadano.



Ultimo controllo effettuato il: 24 Giugno 2025

I daily spin di Giugno: come funzionano i bonus giornalieri?

Abbiamo accennato che i daily spins sono una promozione per ottenere bonusgiornalieri, nella maggior parte dei casi, girando semplicemente la ruota dei bonus.

Ma come funzionano? Ogni giorno, i giocatori possono vincere premi come free spin, bonus sul deposito o cashback. Nei paragrafi che seguono, andremo a trattare nel dettaglio i daily spins offerti a Giugno dai principali casino con licenza ADM. Ogni premio ha, naturalmente, termini e condizioni diversi, stabiliti dal singolo sito.

▶ Daily Spin Snai: ogni giorno in palio premi gratuiti con la Ruota della fortuna [Il preferito di Calciomercato]

I Daily Spin Snai sono adesso sotto forma di Ruota della Fortuna, un gioco gratuito e semplice. Rispetto ai famosissimi daily spin Snai con cui questo operatore ha conquistato migliaia di giocatori, questa nuova ruota consente un'esperienza più ricca.Per partecipare, basta accedere al sito e fare il classico daily spin snai login. Successivamente bisoga aprire la ruota e cliccare su "Gira" per procedere con il free spin giornaliero. Ecco fatto: adesso puoi goderti il tuo daily spin SNAI riscattandolo su ippica, slot, sport e casino.

Effettua il login e aderisci all'offerta Clicca su Promo - In corso - Eventi - Ruota della Fortuna Gira la ruota e ricevi il premio

PRO Fino a 500 euro di premi

Fidelizzazione cliente

Accredito rapido CONTRO Massimo un giro al giorno disponibile

▶ Gira e Vinci: la ruota dei bonus giornalieri di StarVegas

. Si tratta di unacon premi settimanali a disposizione. Per ogni tentativo si possono vincere premi fino a 5.000€.

I daily spin proposti dalla promozione "Gira e Vinci" di Starvegas permettono (ai giocatori registrati) di vincere premi relativi al casino e alle scommesse. Dopo aver effettuato un deposito di almeno 10 Euro nei trenta giorni precedenti all’utilizzo della ruota, si tenta la fortuna una sola volta al giorno. Ogni giocatore ha a disposizione 3 giorni per usare i Fun Bonus e 30 giorni per i Real Bonus. Dal quarto giorno in poi, tutti i bonus e i giri gratis ottenuti con l’offerta Gira e Vinci verranno detratti dal credito bonus.

Effettuare l’accesso Clicca sul bottone Gira la Ruota Dai il via allo spin e ricevi il tuo bonus

PRO Giri gratis su slot molto amate

Disponibile anche in demo

Valida anche per scommesse sportive CONTRO Deposito di 10 euro effettuato almeno 30 giorni prima

▶ Spin of the Day di Pokerstars: numerose ricompense disponibili

ConTi basta accedere alla sezione "Le mie ricompense", girare la ruota e scoprire subito il tuo premio. Ogni giro ti regala anche un gettone, utile per completare una fila sulla scheda segnapunti di Spin of the Day e sbloccare ulteriori ricompense.

Accedi al tuo conto gioco Accetta il Daily Spin casino Gira la ruota per ottenere interessanti ricompense

PRO Disponibile tutti i giorni

Accredito Spin immediato CONTRO Req. di puntata dei crediti ottenuti sono elevati

▶ Bonus giornalieri 888: la Ruota del Genio

Con il bonus giornaliero di 888Casino, puoi girare la Mega Ruota del Genio e ottenere un premio garantito ogni giorno. Per partecipare, basta effettuare una ricarica minima di 20€. A ogni ricarica valida, puoi vincere bonus casinò, free spin o free play fino a 100€. I premi variano a seconda di dove si ferma la ruota, e devono essere utilizzati entro le 23:59 del giorno stesso. È un'offerta interessante per chi vuole ottenere premi extra ogni giorno con una ricarica semplice e veloce.

Come sbloccare la Ruota del Genio 888?

Registrati e attiva il bonus nella sezione Le mie offerte Effettua una ricarica qualificante Una Ricarica Qualificante sblocca un Giro giornaliero per i prossimi 30 giorni

PRO Free Spin, Free Play e Bonus erogabili

Req. Puntata semplici

Promo valida ogni giorno lavorativo CONTRO Ricariche tramite Skrill e Neteller non sono valide per il bonus

▶ Ruota della fortuna Quigioco: premi giornalieri oltre i 2.000€

Su Quigioco.it, ogni utente puòo ogni giorno provare a vincere premi giornalieri sottoforma di Fun Bonus e Free Spin per un valore totale superiore ai 2.000€. I premi variabili includono varie somme (da 3€ a 7€ giornalieri) di Fun Bonus per le slot Fazi, Greentube e Capecod. Anche i Free Spin (da un minimo di 5 a un massimo di 15) valgono per le slot degli stessi providers. I Fun Bonus devono essere giocati 35 volte entro 7 giorni e possono essere convertiti in Real Bonus, utilizzabili su slot specifiche. La lista completa delle slot specifiche su cui sono validi i premi, è consultabile alla pagina dei termini e condizioni dell'offerta su Quigioco.it.

Come usare la Ruota della Fortuna Quigioco?

Effettua il login e avvia la Ruota dei bonus cliccando su "Quigioco" I Fun bonus e i Free Spin vinti saranno accreditati sul conto automaticamente Il Fun Bonus erogato avrà validità 7 giorni con requisiti di puntata x35

PRO Free Spin e Bonus su slot famose

Req. Puntata nella media

Accredito entro 24 ore CONTRO Vincite giornaliere massime di 7 Euro

▶ Bonus Drop Boost William Hill: premi giornalieri con moltiplicatore

William Hill ha aggiunto un nuovo daily bonus riscattabile grazie al Bonus Drop Boost. Giocare è semplicissimo: basta scegliere una zona di lancio, cliccare su una freccia e lasciare che il disco cada su uno dei box premi per svelare il bonus vinto. Si gioca ogni giorno dal sabato al giovedì per ricevere un moltiplicatore 2X o 3X sul tuo premio del venerdì. Ogni giorno è possibile vincere un premio diverso ma il venerdì il valore del premio viene moltiplicato in base al numero di giorni di partecipazione accumulati durante la settimana. Partecipando tutti i giorni si ottiene il Moltiplicatore X3; partecipando tra le 3 e 5 volte si ottiene il Moltiplicatore x2. Da 0 a 2 partecipazioni settimanali, non si prevede il moltiplicatore.

Come si partecipa alla promozione Bonus Drop di William Hill?

Accedi al conto e vai alla pagina delle promozioni Scegli Bonus Drop, clicca su una freccia e riscatta il bonus Soddisfa i requisiti di scommessa entro 24 ore

PRO Bonus con free spin e bonus real

Divertente e fuori dal comune

Premi con moltiplicatore CONTRO Termini e condizioni varie da consultare con attenzione sul sito

▶ Bonus giornaliero Netbet: la cassaforte dei premi

di NetBet è dedicata agli utenti registrati che vogliono tentare la fortuna con un minigioco semplice e coinvolgente. I giocatori, effettuando un deposito di almeno 10€, ricevono un gettone per tentare di aprire una delle tre casseforti:

,

o

, con premi che vanno da 100€ fino a 2.000€. Più è alto il premio, maggiore è il numero di gettoni richiesti e la difficoltà nel trovare il codice di apertura.

La promozione

Effettua un deposito di almeno 10€ Ricevi gettoni proporzionali al deposito Tenta la fortuna con una delle tre casseforti

PRO Premi fino a 2000 euro

Req. Puntata bassi CONTRO Gettoni scadono a fine mese

Primo deposito richiesto

▶ Ruota dei bonus Lottomatica

La Ruota dei Bonus Lottomatica offre ai giocatori registrati la possibilità di vincere premi ogni giorno. Per partecipare, basta avere un conto gioco validato, aver effettuato almeno un deposito e accedere alla sezione Ruota dei Bonus tramite il sito o l’app casino. La ruota ha 12 spicchi, ognuno dei quali corrisponde a un bonus garantito, anche senza attività giornaliera sul conto. Il bonus vinto può essere un Bonus Real (scadenza 4 giorni) o un Play Bonus (scadenza 1 giorno), utilizzabili rispettivamente su diversi prodotti del casinò.



Come puoi partecipare alla ruota dei bonus di Lottomatica?

Valida il conto gioco e fai un deposito Accedi alla Ruota dei Bonus dalla homepage o dall’app Gira la ruota e vinci uno dei premi garantiti

PRO Bonus fino a 1000 euro

Accredito immediato

Semplice accesso alla promo CONTRO Play Bonus scade dopo 1 giorno

▶ Ruota dei bonus giornalieri di Sisal

Il Bonus giornaliero di Sisal offre ai giocatori registrati la possibilità di vincere premi fino a 100€ ogni giorno attraverso la Ruota dei Bonus. Per partecipare, basta effettuare il login in App, scegliere la ruota e tentare la fortuna. Ogni giorno è garantito un nuovo premio, che può essere utilizzato entro 24 ore dall'accredito. La promozione è aperta a tutti i titolari di un conto gioco validato, e Sisal accredita i bonus immediatamente dopo la vincita.



Come funzionano i daily spin Sisal?

Registrati e apri un conto gioco Effettua il login e accedi alla Ruota dei Bonus in App Casinò e Slot Gira la ruota e utilizza il premio entro 24 ore

PRO Premio garantito

Accredito immediato

Semplice accesso alla ruota CONTRO Scadenza del bonus breve

Disponibile solo in App

▶ Ruota della fortuna giornaliera su Betflag

di Betflag offre ai giocatori l’opportunità di vincere ogni giorno fino a

in bonus. Per partecipare, è necessario avere un

, effettuare un versamento negli ultimi 30 giorni e accedere tramite il sito o l'app. La ruota presenta

, ciascuno con un premio bonus diverso. L’accredito dei premi è

, e i bonus devono essere utilizzati secondo le regole del gioco specifico.

La

Come si partecipa alla Ruota della Fortuna di Betflag?

Verifica il tuo conto gioco Effettua un deposito negli ultimi 30 giorni Gira la ruota e utilizza i premi immediatamente

PRO Premi fino a 2000 euro

Accesso alla Ruota semplice

Accredito bonus rapido CONTRO Bonus non cumulabili

Richiesto deposito recente

▶ Ruota dei bonus Goldbet: ex bonus Park

La Ruota dei Bonus di Goldbet è una promozione giornaliera che offre ai giocatori la possibilità di vincere fino a 1.000€ in bonus. Per partecipare, è necessario avere un conto gioco validato, aver effettuato almeno un deposito e accedere alla sezione dedicata sul sito. La ruota presenta 12 spicchi, ciascuno corrispondente a un bonus diverso, che può essere utilizzato su vari prodotti come slot, bingo o casinò. I bonus devono essere spesi entro 1 o 4 giorni, a seconda del tipo.

Come si gioca alla ruota dei bonus Goldbet?

Verifica il conto e fai un deposito Accedi alla Ruota dei Bonus dalla homepage Gira la ruota e utilizza i bonus sui prodotti indicati

PRO Fino a 1000 euro di bonus

Partecipazione gratuita

Accredito bonus immediato CONTRO Scadenza breve bonus

▶ Ruota della fortuna Netwin: ogni giorno uno spin gratis

di Netwin offre ai giocatori la possibilità di vincere

su “Charming Witches” o

da usare sui titoli del provider

(esclusi i giochi con Jackpot). I premi devono essere utilizzati entro

e i Fun Bonus devono essere rigiocati

per essere convertiti in Real Bonus.

La

Effettua il login e clicca su “Scopri di più” Gira la Ruota della Fortuna Utilizza i free spin o il Fun Bonus sui giochi idonei

PRO Free Spins giornalieri garantiti

Semplice accesso alla promo CONTRO Req. Puntata elevato

▶ Ruota dei bonus Eurobet: fino a 500€ di bonus

Accedi al conto gioco Eurobet Vai alla pagina della promo Clicca su partecipa e gira la ruota

PRO Chance di ottenere un bonus al giorno

Accredito immediato

Req. Puntata ottimi CONTRO Promo non visibile nella homepage

. Partecipare è semplice: basta accedere alla sezione dedicata, cliccare su Partecipa e girare la ruota. Con 10 spicchi disponibili, puoi vincere bonus su slot, scommesse sportive, virtuali, casinò, lotterie e bingo. I premi vengono accreditati immediatamente e devono essere utilizzati entro 3 giorni. È un’opportunità giornaliera per ottenere bonus su vari prodotti, rendendo ogni giorno un'occasione per migliorare la tua esperienza di gioco.

● ● ●

Altri Daily Spin poco conosciuti che abbiamo analizzato

I nostri daily spin preferiti sono quelli descritti nei paragrafi precedenti, grazie all’equilibrio tra premi, facilità di accesso e requisiti di scommessa. Tuttavia, nella ricerca dei migliori, abbiamo valutato anche altre offerte interessanti come quelle di Betpassion, Cplay e Starvegas. Questi casinò offrono promozioni giornaliere che meritano attenzione per i loro premi, che vanno dai free spin gratis ai bonus sul deposito, con differenze nei requisiti di partecipazione e di utilizzo dei premi. Questi ulteriori bonus completano il panorama delle offerte più rilevanti.

➡️ Freeround giornalieri su Betpassion

Betpassion, uno dei nuovi casino online aggiunti alla lista dei nostri siti analizzati, offre a tutti i clienti registrati fino a 1200 freeround al mese. I freeround servono anche per poter sbloccare le ricariche gratuite giornaliere. In particolare, Betpassion regala questi particolari giri gratuiti alle slot in questo modo:

40 freeround al giorno

1200 freeround al mese

14.400 free round in un anno

➡️ Ruota dei bonus nel Cplay Park

Il casino online Cplay offre ai suoi clienti più fedeli l'accesso al Cplay Park VIP System. In questo vero e proprio parco giochi, si possono vincere premi strepitosi durante minigame e sfide con altri giocatori. Nello specifico, sono presenti anche dei mini giochi come la Ruota della Fortuna e la Ruota Space con un Jackpot di 500€ garantiti.

➡️ Bonus giornaliero VStart

Con l'offerta Ruota della fortuna di Vstart, puoi vincere fantastici bonus e giri gratis ogni giorno. Per partecipare, è sufficiente avere un conto attivo su Vstart. In caso di vincita, si riceverà il bonus sotto forma di Fun Bonus giocabile solo sulle slot Capecod. Il bonus ha validità di 7 giorni dalla data di accredito e requisiti di puntata 35x per convertirlo in Real Bonus.

➡️ Bonus giornaliero e settimanali Betwin360

Betwin360 offre bonus giornalieri "Joker" dal lunedì al giovedì: il casino regala 10 freespin se si giocano almeno 70€ alle slot Playtech. Ogni venerdì, invece, si possono ricevere in regalo 15 free spins se si giocano almeno 90€ sulle migliori slot online del provider Playtech (selezionate dal casino e presenti nei termini e condizioni dell'offerta).

RECENSIONE BETWIN360 ▶

● ● ●

I vantaggi dei daily spins nei casino online

I casinò con daily spins giornalieri offrono diversi vantaggi per i giocatori, migliorando l’esperienza di gioco quotidiana. Consentono di ottenere premi frequenti, spesso senza la necessità di effettuare depositi giornalieri. Tra gli esempi più interessanti troviamo Lottomatica, che offre bonus garantiti e con requisiti di puntata relativamente semplici, e Betflag, su cui è possibile vincere fino a 2.000€ in bonus casino.

Premi quotidiani come giri gratuiti e cashback

Facilità di utilizzo : basta un click per ottenere il bonus

Possibilità di vincita costante , mantenendo vivo l’interesse del giocatore

Premi variabili , che spaziano da free spin a punti fedeltà

Gli svantaggi dei bonus giornalieri

Nonostante i vantaggi, i bonus casinò giornalieri possono avere degli svantaggi. Spesso, i premi offerti hanno requisiti di scommessa elevati, sono limitati a giochi specifici. Per esempio, alcuni casino potrebbero richiedere un deposito minimo per accedere alla ruota dei bonus, limitando la flessibilità per alcuni utenti.

Requisiti di scommessa elevati , rendendo difficile il prelievo delle vincite

Premi limitati a giochi specifici o slot selezionate

Disponibilità variabile : non tutti i casinò offrono i daily spin ogni giorno

● ● ●

Il nostro parere finale sui daily spin nei casinò del 2025

I daily spin rappresentano una funzionalità divertente e vantaggiosa, soprattutto per i giocatori che amano ottenere bonus giornalieri senza troppo impegno. Speriamo che questa guida ti abbia aiutato a comprendere i benefici e i limiti di questi bonus. Personalmente, riteniamo che i daily spin siano un ottimo modo per incentivare l’interazione quotidiana, ma è importante scegliere casinò che offrono premi con requisiti di scommessa equilibrati, come Goldbet, Betflag e Lottomatica, per massimizzare i vantaggi.

● ● ●

Domande frequenti sui Daily Spin

I daily spin sono offerte disponibili in tutti i casino?

No, non tutti i casinò offrono i daily spin. Questa promozione è presente però in un gran numero di casino, tra cui Betflag, SNAI, Sisal e Lottomatica.

Come posso sfruttare i bonus giornalieri?

Per sfruttare i bonus giornalieri, accedi al tuo account ogni giorno e gira la ruota del bonus. Assicurati di controllare i requisiti di scommessa e le condizioni del premio.

Come faccio a individuare i migliori bonus daily spin?

Per individuare i migliori bonus daily spin, verifica le condizioni offerte dai principali casinò, come Sisal e Lottomatica, e confronta i premi offerti, come free spin e cashback.

Posso accumulare daily spin?

No, i daily spin non sono cumulabili. Questo significa che se si dimentica di girare la ruota si perde il premio giornaliero che non può essere utilizzato e accumulato per il giro successivo.

Come funzionano le 24 ore di validità dei daily spin?

I daily spin possono essere inseriti nei bonus di benvenuto?

Le 24 ore di validità dei Daily Spin dipendono generalmente dal momento in cui vengono attivati e non dall'ora specifica del giorno. Questo significa che, quando un giocatore attiva il bonus, ha 24 ore per usarlo, indipendentemente dall'ora del giorno in cui è stato sbloccato.Sì, a volte i daily spin sono parte dei bonus di benvenuto. Ad esempio, Bet365 offre ai nuovi giocatori, con un deposito minimo di 10€ con giri gratis giornalieri da dividere in 5 diversi giorni dei primi 10 dalla registrazione.