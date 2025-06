In questo approfondimento ti presentiamo la classifica aggiornata dei migliori siti scommesse online in Italia, con dati aggiornati a giugno 2025. La selezione si basa su un’analisi approfondita delle principali piattaforme autorizzate con regolare licenza AAMS (ADM), valutate in base a criteri di sicurezza, affidabilità e qualità dell’esperienza utente. Tutte le informazioni riportate sono frutto del lavoro di un team di esperti con anni di esperienza nel settore, con l’obiettivo di offrire valutazioni imparziali, dettagliate e sempre aggiornate.

I migliori siti scommesse di Giugno 2025

Top bookmakers di Giugno 2025 in breve

Gekobet - Miglior sito scommesse di Giugno Lottomatica - Programma VIP vantaggioso Netbet - Varietà di nuovi metodi pagamento Snai - Tra i migliori siti scommesse sportive per palinsesto calcio bet365 - Eccellente per streaming e scommesse live Goldbet - Depositi e prelievi rapidi Vincitu - Brand con scommesse exchange Sisal - Ideale per il bonus di benvenuto scommesse LeoVegas - N°1 per quote competitive Eurobet - #1 per promozioni ricorrenti Starvegas - Uno dei migliori siti di scommesse per palinsesto Motori Betsson - Quote maggiorate alte e competitive Starcasino - Sezione "Statistiche" senza rivali Netwin - Ampio palinsesto extra-sport Gioco Digitale - Registrazione veloce in 3 step Bwin - Miglior sito scommesse per quote live e maggiorate Betway - Supporto clienti top Betflag - Miglior sito scommesse per gli amanti delle multiple Signorbet - Top per eleganza design Quigioco - Quote sui marcatori alte

Di seguito, trovate una panoramica delle principali motivazioni e caratteristiche che hanno portato a scegliere questi bookies e suggerirli come migliori siti scommesse di Giugno 2025. Per creare questi approfondimenti, abbiamo applicato il nostro test di valutazione di specifici criteri, per garantire recensioni complete, oggettive e utili. Potete approfondire le nostre modalità di analisi nella pagina in cui spieghiamo come valutiamo.

▶ Miglior sito scommesse di Giugno: Gekobet

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto fino a 30€ (+ 100 euro free) Assistenza clienti Live Chat ed e-mail Deposito minimo 10€ con tutti i metodi N° mercati scommesse 19+ Metodi disponibili Carte di credito e Neteller Tempi prelievi 1-4 giorni lavorativi

▶ Lottomatica, il programma VIP più vantaggioso

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto fino a 5600€ Assistenza clienti Telefono ed email per servizi e reclami Deposito minimo 2€ con Voucher Lottomatica N° mercati scommesse 30+ Metodi disponibili Neteller, Skrill, Carte di Credito Tempi prelievi 1-3 giorni lavorativi

▶ Netbet, numerosi metodi di pagamento

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto fino a 55€ Assistenza clienti Live Chat, e-mail Deposito minimo 20€ con carte e Paypal N° mercati scommesse 18+ Metodi disponibili Carte di Credito, PayPal, Skrill Tempi prelievi 1-3 giorni lavorativi

▶ Snai, top sito scommesse per palinsesto calcio

Gekobet è uno dei nuovi siti scommesse che offrono una piattaforma completa in cui spicca la competitività delle quote live sul Volley. Nel panorama delle scommesse sulla pallavolo, Gekobet si distingue per un payout medio competitivo, che oscilla tra il 91,5% e il 93%. Un altro punto di forza è il welcome bonus proposto: fino a 130€, di cui 100€ erogati sotto forma di bonus gratuito, offrendo così un’ottima opportunità anche per i nuovi utenti. Sottolineiamo anche un servizio di assistenza clienti tramite live chat particolarmente efficiente.Consigliamo di aprire un conto su Lottomatica non solo per l'interessante bonus di benvenuto, ma anche per l’efficienza nella gestione dei prelievi, tra le più rapide del settore. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dal, che permette agli utenti di ottenere numerosi premi e bonus semplicemente piazzando scommesse. Abbiamo anche testato l'assistenza clienti telefonica di Lottomatica (attiva in lingua italiana dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16) e l'operatore è stato molto d'aiuto, chiarendo tutti i nostri dubbi in pochissimi minuti. Da migliorare è il layout che, sia da desktop che da mobile, risulta poco accattivante.Del sito scommesse di Netbet abbiamo apprezzato particolarmente la varietà dei metodi di pagamento disponibili. Offrono una gamma che spazia(come carte di credito e bonifici)(come gli e-wallet). Questo rende il processo di deposito e prelievo davvero comodo. Il palinsesto è completo, con una selezione di sport che include anche discipline di nicchia. Abbiamo trovato quote competitive, soprattutto nel mondo della pallacanestro e del tennis. Tuttavia, un aspetto che potrebbe essere migliorato è il layout della versione mobile. Troviamo che sia poco accattivante e un po’ confusionario.

Secondo la nostra valutazione, Snai si distingue come uno dei migliori siti scommesse sportive online in Italia. A fare la differenza sono le quote alte Snai, garantite su una vasta gamma di eventi e mercati disponibili sul mondo del calcio e non solo. Inoltre, emerge l'efficienza del servizio clienti e alle interessanti promozioni, rivolte sia ai nuovi iscritti che agli utenti abituali. Cos'altro rende unico SNAI? Bonus dedicati, un'app scommesse ottima e un'interfaccia semplice e veloce.

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 1024€ Assistenza clienti Live Chat, Telefono ed e-mail Deposito minimo 5€ con SNAIpay e SNAI Card N° mercati scommesse 20+ Metodi disponibili PayPal, PostePay, Bonifico Tempi prelievi 1-3 giorni lavorativi

▶ bet365, tra i migliori siti scommesse per lo streaming live

Per piazzare delle scommesse live consigliamo di affidarvi a bet365, il top sul mercato. La piattaforma offre migliaia di eventi giornalieri, spaziando dalla Premier League ai tornei giovanili in Argentina e Algeria. Ogni giorno, più di 100 match sono trasmessi in streaming per tutti gli sport. Si varia dalle scommesse basket, al calcio al tennis, permettendo di seguirli in video su PC, smartphone, tablet e altri dispositivi. La registrazione sul sito del noto bookmaker è semplice: sono richiesti circa 7 minuti per completare i moduli, inviare il documento e fare il primo deposito. L'unico aspetto su cui si potrebbe intervenire è il numero di promozioni ricorrenti legate al calcio, che attualmente risulta piuttosto limitato.

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 100% fino a 500€ Assistenza clienti Live Chat, e-mail Deposito minimo 5€ per tutti i metodi N° mercati scommesse 30+ Metodi disponibili Carte di Credito, PayPal, Skrill Tempi prelievi 1-3 giorni lavorativi

▶ Goldbet, tra i siti scommesse con depositi e prelievi più rapidi

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 5550€ Assistenza clienti Live Chat ed e-mail Deposito minimo 2€ con ricarica Onshop N° mercati scommesse 20+ Metodi disponibili Visa, Mastercard, PayPal Tempi prelievi 1-3 giorni lavorativi

▶ Vincitu, brand affidabile e sicuro

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 2000€ subito + 500 FS + fino a 100€ Sport Real Assistenza clienti Telefono, Live Chat ed e-mail Deposito minimo 10€ N° mercati scommesse 20+ Metodi disponibili Carte di Credito, PayPal, PostePay Tempi prelievi 1-4 giorni lavorativi

▶ Sisal, sito scommesse ideale per welcome bonus

Nella nostra esperienza pluriennale nel mondo del gambling online, Goldbet si distingue come uno dei migliori siti scommesse per lautilizzando alcuni metodi come le carte di pagamento Visa. Riteniamo, inoltre, Goldbet tra i migliori siti scommesse Paypal in assoluto. Tra i punti di forza del bookmaker ci sono un palinsesto antepost senza rivali su tutte le principali competizioni calcistiche e sulle scommesse basket. Il servizio clienti ci è sembrato di alta qualità. Inoltre, la possibilità di registrarsi tramite SPID e ottenere un bonus di benvenuto senza depositare esclusivo è un vantaggio significativo. Se dovessimo individuare un punto da migliorare, sarebbe la velocità di piazzamento delle scommesse live, che attualmente non è immediata.Vincitu è, a nostro avviso, uno dei migliori siti scommesse per affidabilità del brand. La piattaforma si distingue non solo per elevati standard di trasparenza e sicurezza, ma anche per l’ampia copertura di eventi sportivi, con particolare attenzione ai principali campionati di calcio, tennis e basket. Il sito offre anche un'esperienza utente molto fluida, con un design moderno e intuitivo, facilmente navigabile sia su desktop che su dispositivi mobili. Inoltre,

Creare un account su Sisal è stato veloce e semplice grazie alla possibilità di ottenere il bonus scommesse SPID tramite registrazione digitale. Si tratta di un’opzione adatta a chi preferisce evitare la compilazione e l'invio di numerosi dati personali e documenti per verificare il conto gioco. Per la nostra esperienza, Sisal si è distinto come miglior sito scommesse sportive dedicate al tennis. Aggiungiamo anche l'ottimo bonus benvenuto, l'ampio palinsesto, interfaccia user-friendly e la velocità dei pagamenti con Paypal. Da migliorare è la competitività delle quote live sui principali eventi sportivi, talvolta più basse rispetto a quelle dei competitors.

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto fino a 5250€ Assistenza clienti Live Chat, Telefono ed e-mail Deposito minimo 5€ con bonifico N° mercati scommesse 30+ Metodi disponibili PayPal, Skrill, Carte di Credito Tempi prelievi 1-3 giorni lavorativi

▶ Sito scommesse LeoVegas, quote tra le più competitive del mercato

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 1500€ Assistenza clienti Live Chat ed e-mail Deposito minimo 10€ con tutti i metodi N° mercati scommesse 15+ Metodi disponibili PayPal, PostePay, Skrill Tempi prelievi 1-4 giorni lavorativi

▶Eurobet, tra i miglior bookmakers per promo ricorrenti

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto fino a 1037€ Assistenza clienti Live Chat ed e-mail Deposito minimo 5€ con ricarica Eurobet e Poste Italiane N° mercati scommesse 40+ Metodi disponibili PayPal, PostePay e Carte di Credito Tempi prelievi 0-72 ore

▶ Starvegas, ideale per gli appassionati di motori

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto fino a 1000€ (+ 500€ free) Assistenza clienti Live Chat, Telefono ed e-mail Deposito minimo 10€ N° mercati scommesse 20+ Metodi disponibili Carte di Credito, PayPal, Bonifico Tempi prelievi 1-5 giorni lavorativi

▶ Betsson, quote maggiorate alte e competitive

LeoVegas offre, compresi anche quelli meno popolari. Le opzioni di scommessa sulle partite più importanti possono essere più di 500, scorrevoli all’interno degli eventi con un comodo sistema di filtri. Inoltre, il noto operatore consente di aprire un conto gioco tramite SPID, riducendo drasticamente i tempi della registrazione. Anche LeoVegas non si distingue per le offerte ricorrenti nel settore sportivo, concentrando invece gran parte delle promozioni sul suo palinsteso dei bonus casinò online Eurobet è uno degli operatori più apprezzati nel panorama del gambling italiano e delle scommesse sportive sul calcio. Nel periodo in cui abbiamo testato il noto bookmaker,(soprattutto su calcio, tennis e pallavolo). Inoltre, degno di attenzione anche. Eurobet mette a disposizione il deposito minimo 5€ attraverso i metodi di pagamento legati al circuito Poste Italiane o tramite Ricarica Eurobet. Da sottolineare anche l'efficienza del supporto clienti che, in pochi minuti, ha chiarito tutti i nostri dubbi tramite Live chat.Starvegas propone una sezione Sport di primissimo livello, con mercati disponibili su oltre 15 sport diversi. Un aspetto che abbiamo particolarmente apprezzato è la sezione motori, che offreQui abbiamo trovato una una varietà di mercati che includono scommesse sul Vincente Gara, sul Podio e molte altre scommesse speciali. Il sito si distingue anche per i suoi eccellenti filtri di ricerca, che facilitano la ricerca degli eventi desiderati. C'è però spazio per miglioramenti, in particolare per quanto riguarda le promozioni ricorrenti sullo sport, attualmente piuttosto limitate.

Betsson propone un pacchetto completo e competitivo. Il palinsesto sportivo è di altissimo livello e le promozioni sono uniche. Tra queste vale la pena menzionare le quote maggioratee un bonus multipla unico che arriva fino al 600%. Eventi di spicco in evidenza, interfaccia unica nel settore, quote competitive e bonus giornalieri lo posizionano già tra i migliori bookmakers del mercato italiano. Il servizio clienti Betsson è disponibile in Italiano ogni giorno dalle 09:00 alle 02:00 e in chiamata dal lunedi al venerdi dalle 10:00 alle 18:00.

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto fino a 100€ (compreso bonus cashback) Assistenza clienti Chat, email, telefono (massima attesa 1 ora) Deposito minimo 5€ con bonifico N° mercati scommesse 20+ Metodi disponibili Carte di Credito, PayPal, Neteller Tempi prelievi 1-4 giorni lavorativi

▶ Starcasino, sezione Statistiche senza rivali

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto cashback fino a 50€ Assistenza clienti Supporto Live ed e-mail Deposito minimo 10€ N° mercati scommesse 20+ Metodi disponibili Carte di Credito, PayPal, Skrill Tempi prelievi 1-5 giorni lavorativi

▶ Netwin, ampio palinsesto extra-sportivo

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 300€ Assistenza clienti Live Chat, e-mail Deposito minimo 10€ N° mercati scommesse 21+ Metodi disponibili Carte di Credito, PayPal, Bonifico Tempi prelievi 1-5 giorni lavorativi

▶ Gioco digitale, design user-friendly

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 100% fino a 200€ + 5€ extra sul bingo Assistenza clienti Live Chat ed e-mail Deposito minimo 20€ N° mercati scommesse 24+ Metodi disponibili Carte di Credito, PayPal, PostePay Tempi prelievi 1-3 giorni lavorativi

▶ Bwin, quote live e maggiorate per tutti i gusti

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 565€ Assistenza clienti Live Chat ed e-mail Deposito minimo 10€ N° mercati scommesse 35+ Metodi disponibili Skrill, PayPal e Carte di Credito Tempi prelievi 0-72 ore

▶ Betway, supporto clienti efficiente

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto fino a 300€ con SPID Assistenza clienti Live Chat ed e-mail Deposito minimo 10€ N° mercati scommesse 19+ Metodi disponibili Carte di Credito, PayPal, Skrill Tempi prelievi 1-4 giorni lavorativi

▶ Betflag, il punto di riferimento per gli amanti delle multiple

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto Bonus sport senza deposito 50€ Assistenza clienti Live Chat ed e-mail Deposito minimo 5€ con carte N° mercati scommesse 23+ Metodi disponibili Carte di Credito, PayPal, Skrill Tempi prelievi 1-4 giorni lavorativi

▶ Signorbet, tra i siti scommesse con il design più elegante

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto fino a 1112€ Assistenza clienti Telefono ed e-mail Deposito minimo 10€ N° mercati scommesse 25+ Metodi disponibili Carte di Credito, Bonifico, Skrill Tempi prelievi 1-5 giorni lavorativi

▶ Quigioco, n°1 per le quote disponibili sui marcatori

Specifiche Dettagli Bonus di benvenuto 25€ Assistenza clienti Live Chat, ed e-mail Deposito minimo 10€ N° mercati scommesse 18+ Metodi disponibili PostePay, PayPal, Neteller Tempi prelievi 1-5 giorni lavorativi

Starcasino Sport è, a nostro avviso, il miglior sito per le aree dedicate alle statistiche utili per le scommesse. La piattaforma offre una vasta gamma di dati dettagliati che aiutano a prendere decisioni informate prima di piazzare le giocate. Le, coprendo tutti gli sport e le competizioni principali. Inoltre, è doveroso sottolineare l'eccellente palinsesto dedicato al calcio e al tennis, che offre molteplici opportunità di scommessa. Abbiamo anche apprezzato l'ottimo servizio di assistenza clienti, che ha risposto alle mie email in meno di un'ora. Un aspetto migliorabile è la competitività delle quote in alcune manifestazioni, che risultano più basse rispetto ad altri bookmaker.Se state cercando un bookmaker con unampio palinsesto extra-sportivo, inclusi mercati dedicati al mondo dello spettacolo, Netwin è la scelta ideale. Abbiamo notato sin da subito che, rispetto ai competitors, l'operatore offree Manifestazioni come X Factor ed Eurovision. A queste si aggiunge l'attenzione per i pronostici e le quote sul vincente Sanremo. Oltre all'offerta extra-sportiva, Netwin copre tutte le principali competizioni sportive, con particolare attenzione ai top campionati calcistici come Serie A, Premier League e Liga. La varietà di metodi di pagamento disponibili per depositi e prelievi è buona. Durante i nostri test usando la carta di credito, entrambe le operazioni sono state rapide. Il design del sito però potrebbe essere migliorato, poiché non risulta particolarmente accattivante.Un operatore particolarmente interessante è Gioco Digitale, che offre un ampio palinsesto di scommesse sportive online. Gioco Digitale include non solo i principali eventi sportivi ma anche quelli legati al mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento extrasport. Lo includiamo nella lista dei migliori siti scommesse in quanto si distingue per un', sia nella versione desktop che mobile. L'attenzione all'esperienza di navigazione rende questo sito ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle scommesse. Il. La promozione dedicata allo sport si ottiene effettuando scommesse con quota minima 3,50, coprendo tre volte (x3) la somma versata al primo deposito.Bwin, oltre a garantire un palinsesto sport ampio e completo, propone numerose quote live e maggiorate giornaliere sotto forma diTra le opzioni disponibili ci sono scommesse che puntano, ad esempio, che più squadre realizzino almeno un goal o che tutte le partite selezionate abbiano lo stesso esito. Siamo rimasti molto soddisfatti delle promozioni sulle quote maggiorate di Bwin, che consideriamo uno dei migliori bookmakers del settore.L'unico aspetto negativo è l'interfaccia grafica, che risulta troppo scura e necessita di miglioramenti.Betway è un sito di scommesse sportive davvero completo, offrendo periodicamente promozioni interessanti e un'assistenza clienti rapida ed efficiente. In pochissimi istanti, tramite live-chat, un operatore ha chiarito tutti i nostri dubbi relativi all'utilizzo del bonus benvenuto. Ciò che ci ha maggiormente colpito è lavarietà dei metodi di pagamento, dalle classiche carte di credito e debito ai portafogli elettronici. Tutti questi elementi ci consentono di classificare. L'unico aspetto migliorabile è la sezione streaming: sarebbe utile aumentare il numero di eventi trasmessi in diretta.Betflag è senza dubbio uno degli operatori più adatti ai neofiti del mondo del betting. Oltre a offrire numerosi bonus senza deposito su diverse sezioni del sito, si distingue per la semplicità della piattaforma, che risulta accessibile a tutti. Quando desideri piazzare una schedina con più eventi,. Anche il palinsesto è competitivo, con tutte le principali competizioni e mercati offerti dai concorrenti. Inoltre, l’operatore fa parte dei siti scommesse CIE , permettendo di aprire un conto gioco in pochi minuti e in totale sicurezza. Un aspetto migliorabile è l'interfaccia della sezione live da mobile, che risulta poco pratica e non particolarmente accattivante.Tra i migliori nuovi siti di scommesse, Signorbet si distingue per uno dei. Questo bookmaker emergente non solo propone un'interfaccia grafica raffinata ma offre anche un bonus di benvenuto competitivo e un'assistenza clienti sempre pronta ed efficiente. Inoltre, Signorbet presenta un palinsesto scommesse di alta qualità, con quote su tutte le principali competizioni sportive.Dal nostro test è emerso cheQuigioco, nel mercato delle. Inoltre, il sito è ben progettato e permette di scommettere su una vasta gamma di sport, compresi quelli meno comuni come Ping Pong, Snooker e Rugby. Abbiamo trovato molto utili le sezioni "Statistiche" e "Livescore", che sono dettagliate e accurate. Tuttavia, l'interfaccia grafica da desktop potrebbe essere migliorata, poiché appare un po' confusionaria.

● ● ●

Perché fidarsi del nostro giudizio?

Il nostro team editoriale è composto da professionisti con anni di esperienza e crescita nel settore del gambling. Ogni recensione, ogni commento e consiglio, nasce da una passione profonda verso i siti scommesse, coltivata con costante impegno da parte di ogni membro del team.

Per scoprire di più sul di noi e sul nostro lavoro, puoi visionare le seguenti pagine:

Curo le mie analisi con l'obiettivo di assicurare informazioni accurate e imparziali dei migliori siti di scommesse, valutando aspetti cruciali come la sicurezza, la varietà delle offerte, i servizi disponibili e l'efficienza del servizio clienti. Il mio scopo principale è permettere ai lettori di fare scelte consapevoli e sicure quando scommettono online. Alessandro Pallotta

● ● ●

Come scegliere siti scommesse AAMS sicuri e affidabili

Per scegliere quello che diventerà il tuo bookmaker di riferimento tra i siti scommesse, è importante seguire 3 passaggi fondamentali:

Verificare la sicurezza del sito e la presenza di una licenza AAMS/ADM Procedere controllando la varietà delle opzioni di pagamento disponibili Considerare la qualità del servizio di assistenza fornito

➡️ 1. Verifica la licenza ADM dei bookies

Vediamo ora questi tre aspetti nel dettaglio.

Il bookmaker con cui si sceglie di scommettere dev'essere in possesso di unalicenza ADM, fornita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che garantisce la legalità sul gioco a distanza in Italia. La licenza ADM certifica che il sito operi secondo le normative italiane, tutelando i giocatori da possibili frodi e assicurando un ambiente di gioco sicuro e trasparente.

Tutti i siti scommesse presenti nelle nostre pagine sono dotati di licenza ADM, la cui autenticità può essere verificata anche sul portale ADM. Per trovare il numero di concessione bisogna scorrere fino in fondo alla homepage dei siti scommesse e, generalmente, il codice viene posizionato accanto al logo ADM.​

Oltre all'ADM, ci sonoaltri enti che si occupano della sicurezza della connessione e della tutela della privacy online degli utenti come Digicert e Geotrust.

Siti scommesse più sicuri Siti scommesse più sicuri Licenza ADM Connessione sicura Link Sicuro 15155 www.sisal.it 15215 www.snai.it 15007 www.betflag.it 15026 www.bwin.it 15016 www.eurobet.it

➡️ 2. Varietà dei metodi di deposito e prelievo

Anche i pagamenti sono fondamentali nel valutare i migliori siti scommesse. Tutti i bookmakers AAMS usano tecnologie di crittografia per proteggere i dati, ma alcuni metodi di pagamento sono più veloci e sicuri di altri. Nella tabella che segue sono elencati i metodi di pagamento offerti da quattro tra i principali bookmakers online in Italia.

Metodi di pagamento disponibili sui siti scommesse Metodi Snai Sisal Betsson Lottomatica ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ ❌ ❌ ❌

➡️ 3. Qualità del servizio clienti

Quando apriamo un conto su un bookmaker ADM, ci potrebbe servire assistenza per informazioni o problemi relativi all'account e ai pagamenti. La qualità del servizio clienti è quindi fondamentale nella scelta del sito di scommesse. Di seguito abbiamo riassunto la nostra esperienza con l'assistenza nei migliori siti di scommesse.

Assistenza Clienti sui siti dei bookmaker Bookmaker Metodi assistenza Tempi risposta Voto E-mail

Live Chat 0-60 minuti ⭐⭐⭐⭐⭐ E-mail

Live Chat

Telefono 0-60 minuti ⭐⭐⭐ Live Chat

E-mail 0-40 minuti ⭐⭐⭐⭐⭐ Live Chat

Telefono

E-mail 0-40 minuti ⭐⭐⭐⭐ Live Chat

E-mail 0-50 minuti ⭐⭐⭐

● ● ●

Caratteristiche dei migliori siti scommesse online

Bonus benvenuto vantaggiosi

Maggiori dettagli consultabili nella pagina dedicata a tutti i bonus scommesse.

Ampia quantità di mercati nel palinsesto

I migliori siti scommesse ADM offrono un palinsesto in continua espansione, con oltre 1000 opzioni di scommessa su ogni evento. Accanto ai classici 1X2 e Under/Over, troviamo mercati ricercati come:

Antepost: Vincente, capocannoniere, miglior giocatore

Vincente, capocannoniere, miglior giocatore Principali : Esito, Under/Over, Goal/NoGoal, Somma Totale, Esito 1T/Finale

: Esito, Under/Over, Goal/NoGoal, Somma Totale, Esito 1T/Finale Giocatori : Marcatore, Assist, Giocatore Segna di Testa, Tiri in porta

: Marcatore, Assist, Giocatore Segna di Testa, Tiri in porta Squadre: Vantaggio, Minuto gol, Scommesse Multigol, Pari/Dispari

Vantaggio, Minuto gol, Scommesse Multigol, Pari/Dispari Combo : 1X2+U/O, 1X2+Segna Goal, U/O 1T+U/O 2T

: 1X2+U/O, 1X2+Segna Goal, U/O 1T+U/O 2T Speciali: Ribaltone, para rigore, metodo goal, consulta var

Tra gli ultimi mercati innovativi, troviamo scommesse su corner, falli, sanzioni o consultazioni del VAR.



Migliori bookmakers per l'offerta dei mercati Bookmaker n. Quote Particolarità Voto Palinsesto 3000+ Tiri giocatori ⭐⭐⭐⭐ 2000+ Player builder ⭐⭐⭐⭐ 1200+ Angoli combo ⭐⭐⭐ 1200+ Allenatore ammonito ⭐⭐⭐ 1000+ Sostituzione nel 1° Tempo ⭐⭐⭐⭐

Le quote sui bookmaker italiani





Nella tabella sottostante è riportato un riepilogo dei payout applicati dai bookies recensiti per le principali discipline sportive. Maggiore è la percentuale di payout, più alto sarà il ritorno potenziale per i giocatori, avvicinandosi idealmente al 100%. Migliori siti scommesse con Payout alto Operatore Serie A Champions Tornei ATP NBA 95,2% 95,9% 96% 95,7% 94,2% 92,4% 93% 93,8% 94% 93% 93% 93,7% 95,1% 95% 95,1% 95% 93,9% 93,8% 94% 93,6% Uno degli aspetti fondamentali nella valutazione dei bookmakers italiani è rappresentato dalle quote proposte, che determinano il possibile guadagno dello scommettitore in caso di vincita. È importante sottolineare che i siti scommesse non distribuiscono interamente il denaro raccolto dalle puntate su un evento ma trattengono una percentuale che costituisce il loro profitto.Nella tabella sottostante è riportato un riepilogo dei payout applicati dai bookies recensiti per le principali discipline sportive., avvicinandosi idealmente al 100%.Il Payout medio degli operatori è stato calcolato su un campione limitato di eventi, pertanto la percentuale effettiva potrebbe leggermente differire.

Facilità d’uso dell’interfaccia utente

Le interfacce dei siti di scommesse si differenziano notevolmente tra desktop e mobile, rispondendo alle diverse esigenze degli utenti.



▶ Nella versione desktop, il design è complesso e ricco di dettagli, con una disposizione a griglia che facilita la visualizzazione di informazioni come scommesse live e statistiche. La navigazione è intuitiva, grazie a menu a discesa e barre laterali, mentre le funzionalità avanzate, come grafici delle quote, sono facilmente accessibili. Questo rende l’esperienza immersiva, perfetta per chi desidera analizzare le opzioni in modo approfondito.



▶ Dall’altra parte, l’interfaccia mobile è più semplice e minimalista, progettata per schermi piccoli. Gli elementi sono disposti verticalmente, e si utilizzano menu hamburger per ottimizzare lo spazio. Anche se alcune funzionalità avanzate possono mancare, le notifiche push offrono aggiornamenti in tempo reale, rendendo l'interazione rapida e intuitiva.

Presenza del Live Streaming

Migliori bookmakers con streaming

Bookmaker Sport in streaming N° eventi giornalieri Schermo intero 14 300+ ✅ 7 150+ ✅ 7 150+ ✅ 6 100+ ❌ 6 100+ ❌

L’offerta delle scommesse live

Migliori siti scommesse Live Bookmaker live Top caratteristiche Bonus - Piazzamento giocate rapido

- Ampio palinsesto tennis

- Marcatori Live ✅ - Ampio palinsesto calcio

- Combo Live

- Scommesse Angoli ✅ - Top Cashout

- Mercati Basket

- Streaming Eurolega ✅ - Bonus esclusivi

- Rapidità scommesse live

- Mercati Extra Sport ✅ - Statistiche in diretta

- Palinsesto Volley

- Quote competitive ❌

Migliori bookmaker per sport

I palinsesti dei migliori operatori di gioco offrono più di 25 sport su cui piazzare le giocate.Troviamo i più popolari (calcio, tennis, basket) ma anche altri di nicchia come motori, ippica e boxe.

Sport Bookmaker Caratteristiche

CALCIO 40+ tornei

1000+ quote

Promo giornaliere

Nuovo: Quote passaggio turno Mondiale per Club

TENNIS Antepost Slam

1200+ quote Live

Streaming ATP e WTA

BASKET Quote Competitive

U/O punti giocatori

Streaming NBA

Quote Vincente NBA

VOLLEY 30+ mercati

Scommesse Live

Streaming giornalieri

CICLISMO Quote Live

Antepost Giro d'Italia

Promo grandi eventi

Nuovo: Quote vincente Tour de France

IPPICA 60+ eventi

Quote vincente e piazzato

Streaming in diretta

MOTORI Scommesse Live

300+ quote

Promo speciali

Nuovo: Quote Vincente Moto GP 2025

BOXE Olimpiadi

Scommesse sul KO

Quote N° Riprese

SPETTACOLO Scommesse Live

50+ quote Reality

Mercati TV

I migliori siti scommesse permettono di seguire gli eventi in streaming sulla piattaforma. Per avervi accesso, l'sulla piattaforma. Nella tabella sottostante troverete un confronto tra le funzionalità streamingpresenti nei top bookmakers.Le scommesse live sono sempre più apprezzate dagli utentiper la possibilità di. Queste sezioni, oltre a rendere l'esperienza di gioco più immersiva, offrono statistiche e strumenti utili per un'analisi dettagliata degli eventi sportivi. Tuttavia, l'offerta varia tra i diversi bookmaker: ad esempio alcuni propongono una maggiore varietà di quote per il tennis, mentre altri si concentrano sul calcio, con mercati live sui marcatori. Inoltre, solo alcuni operatori permettono di utilizzare i bonus scommesse anche per il betting live.

● ● ●

Migliori siti scommesse extra-sport

Oltre alle quote sugli eventi dei principali sport, alcuni operatori offrono mercati extra-sportivi legati a spettacolo, politica ed eSports. La tabella seguente elenca i migliori bookmaker per ciascuna categoria extra-sportiva, includendo esempi di quote disponibili.

Extra Sport Bookmaker Quote Politica Vincente Elezioni USA del 2028 Talent Show Quote vincente Amici Reality Show Vincitore Isola dei Famosi Manifestazioni Cinema Quote scommesse David di Donatello eSports Mercati su League of Legends Concorsi Musicali Quote vincente Eurovision Programmi TV Scommesse sul vincitore Premio Nobel

Le quote riportate in questa tabella sono disponibili periodicamente sui bookmaker menzionati e possono subire variazioni nel tempo. Per restare aggiornati sui mercati extra sportivi attivi, consigliamo di consultare regolarmente questa pagina e i siti degli operatori indicati.

● ● ●

Come registrarsi su un sito scommesse

Registrarsi su un sito di scommesse online è un processo semplice e veloce, che richiede solo pochi minuti. La procedura è simile su tutte le piattaforme e consiste nell'inserire i dati richiesti e seguire le istruzioni fornite nella pagina di registrazione del bookmaker. Di seguito i passaggi principali da seguire:

1. Trova il sito scommesse più adatto

2. Accedi al sito scommesse scelto e inserisci i dati richiesti

3. Scegli la tipologia di Welcome Bonus tra Sport e Casino

4. Convalida il conto gioco inviando un documento di riconoscimento

● ● ●

Come creare una schedina nei siti di scommesse online

Registrati o accedi al tuo account: se non hai ancora un account, completane la registrazione fornendo i tuoi dati personali e verificando la tua identità. Se hai già un account, effettua il login. Deposita fondi: assicurati di avere un saldo sufficiente sul tuo conto per poter piazzare scommesse. Seleziona gli eventi: naviga tra le diverse categorie di sport o eventi disponibili e scegli quelli su cui desideri scommettere. Per creare una multipla, seleziona più scommesse. Aggiungi le scommesse al coupon: una volta selezionati gli eventi, aggiungi le singole scommesse al tuo coupon. Ogni selezione aggiunta incrementerà le tue possibilità di vincita combinata. Scegli il tipo di scommessa "Multipla": dal coupon, seleziona l'opzione per scommettere in modalità multipla. Inserisci l’importo della puntata: Decidi quanto desideri scommettere e inserisci l’importo nel campo apposito. Conferma la scommessa: Controlla i dettagli della tua multipla e conferma la scommessa. Una volta confermata, riceverai una conferma della tua giocata e potrai monitorare l'andamento degli eventi scommessi.

, basterà seguire i seguenti step:

● ● ●

Consigli per scommettere sui siti scommesse ed effettuare la prima puntata

Ecco al alcuni consigli per scommettere, dalla scelta del bookmaker alla vostra prima puntata.

Gioca in sicurezza : Prima di tutto, seleziona bookmakers con licenza ADM (AAMS), gli unici legali in Italia, per giocare in sicurezza e trasparenza.

: Prima di tutto, seleziona bookmakers con licenza ADM (AAMS), gli unici legali in Italia, per giocare in sicurezza e trasparenza. Prova più bookmakers : Non aver paura di provare più bookmakers finché non trovi quello ideale: troverai diverse offerte, quote e qualità del palinsesto.

: Non aver paura di provare più bookmakers finché non trovi quello ideale: troverai diverse offerte, quote e qualità del palinsesto. Considera i bonus : L’ampio raggio di siti scommesse ADM permette di approfittare di più bonus benvenuto e promozioni. Tenendo sotto controllo ogni sito, puoi trovare ottime offerte ogni giorno.

: L’ampio raggio di siti scommesse ADM permette di approfittare di più bonus benvenuto e promozioni. Tenendo sotto controllo ogni sito, puoi trovare ottime offerte ogni giorno. Informati bene : Senza dover cercare altrove, i migliori bookmakers mostrano analisi, consigli e statistiche su ogni match. Studia le squadre prima di scommettere per fare scelte informate.

: Senza dover cercare altrove, i migliori bookmakers mostrano analisi, consigli e statistiche su ogni match. Studia le squadre prima di scommettere per fare scelte informate. Scommetti semplice : Non strafare nelle tue prime scommesse. Inizia con tipi di scommessa semplici, come il vincitore di una partita, per familiarizzare con il processo. Poi cerca la tipologia di scommessa in cui sei più fortunato!

: Non strafare nelle tue prime scommesse. Inizia con tipi di scommessa semplici, come il vincitore di una partita, per familiarizzare con il processo. Poi cerca la tipologia di scommessa in cui sei più fortunato! Definisci un budget : Stabilisci un budget per le scommesse e rispettalo per evitare rischi finanziari.

: Stabilisci un budget per le scommesse e rispettalo per evitare rischi finanziari. Considera le live : Un’arma a doppio taglio. O le ami o le odi. Le scommesse live hanno il vantaggio di permettere la puntata dover aver analizzato l’andamento. Bisogno però aver fortuna e intuizione.

: Un’arma a doppio taglio. O le ami o le odi. Le scommesse live hanno il vantaggio di permettere la puntata dover aver analizzato l’andamento. Bisogno però aver fortuna e intuizione. Documentati : Informarsi sulle terminologie, come handicap, over e combo, può far scoprire interessanti varianti di scommessa.

: Informarsi sulle terminologie, come handicap, over e combo, può far scoprire interessanti varianti di scommessa. Segui i consigli degli esperti: Se sei alle prime armi e preferisci seguire bollette altrui, assicurati sia un canale o una persona affidabile. I sedicenti esperti tipster sono ovunque, ma ricorda che tutto sommato è la fortuna che la fa da padrona.

● ● ●

Novità dei siti scommesse ADM nel 2025

Con l'avvento dell'anno nuovo, alcuni siti di scommesse AAMS (ADM) stanno proponendo nuove quote calcistiche già introdotte da alcuni bookies come Eurobet. In particolare, tra i mercati più apprezzati dagli utenti, vi sono il "Quasi Marcatore" e il "Quasi Ammonito". In cosa consistono?

Con la scommessa 'Quasi Marcatore', si vince anche se il giocatore non segna, a condizione che effettui almeno 3 tiri in porta durante la partita.

Allo stesso modo, con la scommessa 'Quasi Cartellino', si vince se il giocatore non riceve alcun cartellino ma commette almeno 2 falli nel corso dell’incontro.

Inoltre, dal primo gennaio 2025, è entrata in vigore la nuova legge di bilancio che ha introdotto importanti cambiamenti nel settore del gioco e delle scommesse. Tra le principali novità vi sono la proroga delle concessioni in scadenza e una nuova imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, fissata al 25,5% delle somme non restituite ai giocatori. Per le scommesse sportive a quota fissa, l’aliquota è pari al 20,5% per le agenzie fisiche e al 24,5% per i siti di scommesse online.

● ● ●

Statistiche e Informazioni sulle scommesse online

Il 36% degli italiani che hanno risposto al sondaggio hanno piazzato almeno una scommessa sportiva nell'ultimo anno

Il 14,1% degli italiani intervistati, piazzano delle scommesse con gli amici riguardo eventi sportivi

Il 23,6% degli italiani raggiunti da TGM Research piazzano scommesse tramite dispositivi mobili/applicazioni

In questo paragrafo, presentiamo alcune. Di seguito, troverete i punti salienti emersi dalla ricerca:In conclusione, le statistiche di TGM Research offrono uno sguardo chiaro sulle abitudini degli italiani nel settore del gioco d'azzardo. Risalta come una. L'uso crescente di dispositivi mobili per le scommesse indica una tendenza verso la digitalizzazione e una maggiore integrazione della tecnologia nel settore.

● ● ●

FAQ Miglior siti scommesse

Quali sono i migliori siti scommesse online di giugno 2025?

I migliori siti scommesse di questo mese sono Gekobet, Lottomatica, Netbet, Snai e Betsson, come riportato nell’elenco ad inizio pagina. Nella scelta abbiamo tenuto conto di una serie di parametri, quali varietà palinsesto, bonus e promozioni, presenza o meno dello streaming, numero di metodi di pagamento, efficienza del servizio clienti, gameplay da mobile.

È possibile vedere le partite sui siti di scommesse?

Sì, tutti i migliori operatori offrono la possibilità di vedere le partite di calcio e di altri sport, tramite il servizio di streaming gratuito disponibile per desktop e mobile.

Come prelevare i soldi da un sito scommesse?

Per ritirare il denaro presente sul proprio conto scommesse, occorre verificare i metodi di pagamento accettati dall’operatore, successivamente inserire l’importo e cliccare sul tasto di prelievo. Le tempistiche variano da qualche minuto ad un massimo di 7 giorni lavorativi, in base al sistema selezionato.

I siti scommesse sportive sono sicuri?

Certamente, tutti i siti scommesse segnalati in questa recensione sono titolari di regolare concessione AAMS (ADM). È una licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli esclusivamente a piattaforme in possesso di specifici requisiti.

Come si apre un conto di gioco sui siti scommesse?

Per aprire un conto sui siti scommesse online è obbligatorio avere 18 anni, inserire i dati personali richiesti, inviare una copia del documento d’identità entro 30 giorni, come previsto dalla normativa vigente in materia di gioco a distanza.

Quali metodi di pagamento sono accettati sui siti di scommesse online?

più diffusi sono le carte di credito e debito, portafogli elettronici e bonifici. Se si cercano sicurezza e velocità online, la soluzione migliore è scegliere i I metodi di pagamentopiù diffusi sono le carte di credito e debito, portafogli elettronici e bonifici. Se si cercano sicurezza e velocità online, la soluzione migliore è scegliere i siti scommesse Postepay o che accettano PayPal.

Come posso evitare dei siti scommesse truffa?

Quale sito offre le migliori quote per le scommesse sportive?

I siti scommesse offrono strumenti per tutelare i giocatori?

Posso registrarmi ai siti scommesse senza documenti?

L'unico modo per registrarti ai siti scommesse senza inviare i documenti è procedendo alla registrazione con i sistemi SPID o CIE. In questo modo, la tua identità è già certificata da un provider accreditato e il casinò riceve le tue informazioni anagrafiche direttamente questi servizi digitali, riconosciuti legalmente come validi per l’identificazione.

Posso avere più di un account su uno stesso sito di scommesse?

No, non puoi avere più di un account su uno stesso sito di scommesse regolato dalla licenza ADM in Italia in quando ogni account viene associato univocamente ad un codice fiscale per ciascun portale. Gli account multipli su una stessa piattaforma vengono bloccati con rischio di esclusione permanente dal sito. Ovviamente puoi registrarti su tutti i siti scommesse legali che ti piacciono.

Per evitare sei siti scommesse truffa si consiglia di registrarsi solo in piattaforme con licenza ADM (ex AAMS).Il sito scommesse che offre le migliori quote competitive per lo sport è Gekobet, seguito da Lottomatica e Netbet.Sì, tutti i siti di scommesse con licenza ADM mettono a disposizione diversi strumenti per promuovere il gioco responsabile e garantire la tutela dei giocatori, offrendo un'esperienza di gioco più sicura e consapevole sotto ogni aspetto.