Scudetto al fotofinish: quote rasoterra per il quarto titolo del Napoli, remota l’ipotesi spareggio

Novanta minuti all'ora X. Con il "rischio" di un’appendice chiamata spareggio. La lotta scudetto tra Napoli e Inter infiamma l'ultima giornata di Serie A ma seguendo le quote il verdetto sembra scontato: la squadra di Conte campione d'Italia vale 1,08. Il ribaltone nerazzurro, che vedevano fatta la rimonta prima del rigore di Pedro al 90’, si gioca a 7. C’è ancora una remota possibilità che le due squadre arrivino pari in classifica, in caso di sconfitta del Napoli in casa con il Cagliari e pareggio dell’Inter a Como: con le due squadre appaiate a 79 punti ci sarebbe lo spareggio, opzione remota data a 35.