Adesso, il Napoli, vuole tenere alta l'asticella. Vinto il secondo scudetto negli ultimi tre anni gli azzurri sono pronti ad essere protagonisti anche sul mercato. Il ds Giovanni Manna è già al lavoro da tempo con il suo staff per rinforzare la rosa campione d'Italia: confronti continui con il presidente De Laurentiis, alcuni giocatori sono già stati messi nel mirino in attesa di vedere se ci saranno occasioni da sfruttare. Obiettivi in entrata ma anche nodi da sciogliere sul fronte cessioni. Un nome? Victor Osimhen. Rientrerà dal prestito al Galatasaray e bisognerà capire come gestirlo.

KEVIN DE BRUYNE - Il nome che fa sognare i tifosi del Napoli è Kevin De Bruyne: a 33 anni il belga vuole rimanere ad alti livelli nonostante il Manchester City abbia deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza, è libero a parametro zero e già tempo fa Manna in gran segreto è stato in Inghilterra per parlare con il giocatore. Da parte di KDB e della sua famiglia c'è apertura a un trasferimento a Napoli, bisognerà discutere dell'ingaggio (a Manchester prendeva tra i 22 e i 23 milioni) e occhio alla concorrenza di club inglesi.

JONATHAN DAVID - Un altro giocatore per il quale il Napoli ha già fatto i primi passi è Jonathan David, attaccante classe 2000 anche lui libero a parametro zero dopo la fine del contratto con il Lille. De Laurentiis ha fatto una prima offerta verbale al giocatore e al suo agente con l'obiettivo di anticipare la concorrenza - ed è tanta, sia in Italia che all'estero - i contatti sono stati avviati e gli azzurri sono stati i primi a fare una mossa concreta dimostrando anche la volontà di fare un tentativo per portarlo a Napoli. Da mesi David è monitorato anche da Inter e Juventus, che però a oggi non si sono ancora mosse.

SUDAKOV - Oltre all'obiettivo De Bruyne, per il centrocampo si sta lavorando anche su Heorhij Sudakov, mezz'ala classe 2002 dello Shakhtar Donetsk. Il giocatore è blindato da un contratto fino al 2029 e da una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, ma il Napoli sta provando a intavolare una trattativa la società ucraina: tra richiesta e offerta c'è ancora distanza, ballano circa 10 milioni di euro ma i due club si riparleranno nelle prossime settimane e il tempo per portare avanti i colloqui c'è. L'estate scorsa lo Shakhtar aveva già rifiutato offerte arrivate da Milan e Juventus.

FERGUSON & BEUKEMA - Uno dei pallini del Napoli, da più di un anno, è Lewis Ferguson del Bologna. Il club azzurro era intenzionato ad affondare il colpo nell'estate 2024 con un tentativo importante per convincere i rossoblù a farlo partire, ma pochi mesi prima il classe '99 scozzese si è rotto il legamento crociato destro - in uno scontro con Birindelli durante un Bologna-Monza - e così la pista di mercato è sfumata. Messo alle spalle l'infortunio Ferguson è tornato in campo, il Napoli ha acceso di nuovo i riflettori su di lui e dopo un anno di stop la sua valutazione è inevitabilmente scesa. Chi invece oggi vale più degli 8 milioni spesi dal Bologna nell'estate 2023 è Sam Beukema, il difensore olandese piace al Napoli ma su di lui ci sono anche club stranieri tra i quali il Liverpool.

OSIMHEN - Capitolo Osimhen, il giocatore intorno al quale - probabilmente - gira (quasi) tutto il mercato del Napoli. L'attaccante nigeriano ha un contratto fino al 2026 (l'estate scorsa ha rinnovato per poter andare via in prestito), una clausola di 75 milioni valida solo per l'estero e un estimatore a Torino: Cristiano Giuntoli. I due si conoscono bene per aver lavorato insieme a Napoli, il ds della Juventus non si è lasciato benissimo con De Laurentiis ed eventualmente non sarebbe facile intavolare una trattativa, ma i bianconeri tengono monitorata la situazione. Senza dubbio Osimhen (ri)lascerà il Napoli e lo farà in questa stagione, il Napoli non vuole correre il rischio di perderlo a zero nell'estate 2026.

ANGUISSA - Un altro giocatore importante che potrebbe lasciare il Napoli è André-Frank Anguissa. Il centrocampista classe '95 aveva il contratto in scadenza a giugno ma il club ha già esercitato l'opzione per il rinnovo automatico fino al 2026; quindi, se dovesse andare via, non lo farà a parametro zero. Dopo quattro anni in azzurro la volontà del giocatore è quella di cambiare aria per trovare nuove sfide e nuovi stimoli, il presidente De Laurentiis e il ds Manna sono già stati informati di questo ed ecco perché stanno valutando alcuni profili in quel ruolo.