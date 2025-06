Scudetto Napoli, Lukaku è ancora un fattore: la volontà di potenza di uno dei 9 migliori del Nuovo Millennio

Tutte le strade portano a... Rom. Se si vuole vincere lo Scudetto in Italia in tempi brevi, Romelu Lukaku ha dato in passato e reso quest'anno dimostrazione di essere la scelta più immediata alla voce "quello che la butta dentro". Con una variazione importante sul tema, dato che come per tutti i giocatori il passare degli anni incide sulle caratteristiche. La versione scudettata 2025 al Napoli di Big Rom è diversa da quella nerazzurra targata 2021, più dirompente, ai limiti dell'inarrestabile per potenza fisica.

GOAL, GOAL E ANCORA GOAL - Troppo lontana da un livello accettabile la Roma di Mourinho nel 2023/24, nel contesto della quale il centravanti belga ha comunque segnato 21 dei suoi oltre 400 goal in carriera. Lukaku ha segnato in quantità industriali ovunque abbia giocato, mancando un po' troppo spesso nei big match senza che questa diventasse mai una regola scevra da eccezioni: lo dimostrano in questa stagione le reti a Milan, Juventus (decisiva), Roma (decisiva), Atalanta (decisiva), Fiorentina.

DOPPIA DOPPIA - "Datemi un Lukaku e solleverò il mondo", potrebbe essere il manifesto in stile Archimede di Antonio Conte, che ha costruito il quarto Scudetto del Napoli ai piani alti, servendosi della potenza di Lukaku su più livelli, ora come testa d'ariete per scardinare le difese (14 reti), ora come testa di ponte (10 assist) per permettere ad altri invasori come McTominay, Anguissa, Kvaratskhelia fino a gennaio, Neres di assaltare le aree di rigore avversarie. Si tratta non a caso dell'unico giocatore del nostro campionato capace di andare in doppia cifra sia di marcature, sia di passaggi vincenti a una giornata dalla fine. Ma di potenza c'è stata anche la volontà, quel senso di rinnovamento e di continua ricerca che anima l'essere umano nel proprio percorso. La carriera di Lukaku, in questo senso, è estremamente Nietszchana nel suo nomadismo.

IL PESO DEI GOAL - Se è vero, com'è vero, che i goal (e gli assist) non si contano ma si pesano, quelli di Lukaku hanno avuto un peso enorme in questa campagna vincente: i centri e le assistenze del belga hanno portato alla causa del Napoli una ventina di punti nell'arco della stagione, e solo alla 36esima di campionato contro il Genoa una sua esultanza personale non è stata seguita dai tre punti per gli azzurri.

PROMESSA MANTENUTA - Adesso arriva il difficile: confermarsi da campione in carica (e se Conte lasciasse?), magari anche con la concorrenza di un altro attaccante top (David?) vista la Champions League che si aggiunge al calendario. Sarebbe suggestivo veder riformarsi alle pendici del Vesuvio la coppia con De Bruyne, in uscita dal Manchester City. Tutti temi da sviscerare nel 2025/26 a partire dalla sessione estiva di mercato, ma intanto Lukaku è stato di parola: a fine marzo ha fatto promettere a tutti i suoi compagni di Nazionale che avrebbero tutti cercato in ogni modo di portare a casa il titolo nelle rispettive squadre di club. Parola di capitano, parola di bomber, parola di uno degli attaccanti più prolifici degli ultimi 25 anni.