Scudetto Napoli, McTominay l'uomo in più: è stata la miglior stagione della carriera

È lo scudetto di Antonio Conte. Di Romelu Lukaku. Di Di Lorenzo e Anguissa, di Lobotka e Politano. È lo scudetto di chi ci ha creduto fino alla fine. Di Rafa Marin che a gennaio era già stato praticamente venduto e di Raspadori che aveva chiesto di giocare di più (e ha segnato qualche gol decisivo). Ma forse, stavolta, è soprattutto lo scudetto di Scott McTominay, lo scozzese arrivato dalla Premier League e che lì in mezzo ha fatto la differenza. Fisico e qualità, gol e assist: un gigante al quale Conte non ha mai rinunciato.

QUANTO VALE MCTOMINAY DOPO LO SCUDETTO - Scott McTominay è stata l'occasione di mercato che il Napoli ha fiutato in estate: si è informato, ha capito che c'era margine per aprire una trattativa e ha affondato il colpo investendo 30 milioni (più il 10% sulla futura rivendita) per portarlo in Italia. Per qualcuno era una cifra troppo alta, nove mesi dopo ha già raddoppiato la sua valutazione. Già, perché se oggi non vale 60 milioni ci si avvicina: è stata la miglior stagione della sua carriera, la prima lontano da Manchester; ha segnato 12 gol stagionali facendo 6 assist. Un attaccante aggiunto che in campionato ha saltato solo la gara casalinga contro il Milan per influenza. McTominay col Napoli ha un contratto in scadenza a giugno 2028 con ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione.

PERCHE' IL NAPOLI HA PRESO MCTOMINAY- Spesso la differenza nel mercato la fanno le tempistiche, la capacità di inserirsi nel momento giusto. E il Napoli, con McTominay, su questo aspetto non ha sbagliato nulla: il classe '96 aveva il contratto in scadenza nel 2026 col Manchester United, non c'erano margini di trattativa per un rinnovo e il rischio di perderlo a zero si faceva sempre più alto. Così il ds Giovanni Manna ha capito che se si fosse fatto avanti ci sarebbero state possibilità di prenderlo. Detto, fatto. Un'operazione win win che ha accontentato tutti: il Manchester che ha incassato 30 milioni, il Napoli che ha trovato un grande centrocampista e il giocatore che lontano dallo United è esploso.

MCTOMINAY PUPILLO DI MOURINHO - Nato in Inghilterra, a convincerlo a scegliere la nazionale scozzese furono Alex Ferguson e Josè Mourinho. Quando il portoghese era allo United per lui McTominay era un vero e proprio pupillo: nel giro di qualche mese l'aveva fatto debuttare prima in Premier League e poi in Champions, e alla lunga Scott aveva tolto il posto a Pogba: "Tutti a chiedermi di Paul - aveva sbottato Josè in una conferenza stampa - ma quel ragazzino è fantastico". Ci aveva visto lungo Mou, perché oggi quel gioiellino cresciuto nello United è uno degli uomini-scudetto del Napoli.