Seattle Sounders-PSG: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Notte fonda a Seattle, dove i Sounders torneranno probabilmente dopo un girone sotto le aspettative al Mondiale per Club: gli statunitensi, infatti, hanno perso di misura sia contro il Botafogo sia contro l'Atletico Madrid, e adesso sono chiamati a sperare che i brasiliani battano gli spagnoli e nel frattempo cercare di avere la meglio sui freschi campioni d'Europa del PSG. La squadra di Luis Enrique, straripante nel 4-0 ai Colchoneros ma sorpresa per 1-0 da O Glorioso nella seconda gara, devono mettere al sicuro la qualificazione con una vittoria.

Partita: Seattle Sounders-PSG

Data: lunedì 23 giugno 2025

Orario: 21.00

Canale TV: /

Streaming: DAZN

FORMAZIONI UFFICIALI SEATTLE SOUNDERS-PSG

SEATTLE SOUNDERS (4-5-1): Frei; A. Roldan, Ragen, Bell, Tolo; Ferreira, C. Roldan, Vargas, Kent, Rusnak; Rothrock. All. Schmetzer.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Mayulu, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

DOVE VEDERE SEATTLE SOUNDERS-PSG IN TV - La sfida tra Seattle Sounders e PSG si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

SEATTLE SOUNDERS-PSG IN DIRETTA STREAMING - Seattle Sounders-PSG sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

LA TELECRONACA - DAZN ha affidato la telecronaca di Seattle Sounders-PSG a Dario Mastroianni.