Il PSG vola agli ottavi: 2-0 ai Seattle Sounders

Il Paris Saint-Germain non sbaglia e vola agli ottavi di finale del Mondiale per Club. La squadra di Luis Enrique batte 2-0 i Seattle Sounders nella terza e ultima giornata della fase a gironi, con un goal per tempo: nella prima frazione sblocca in maniera fortunosa Khvicha Kvaratskhelia, che con la schiena devia in rete una conclusione sballata di Vitinha, nella ripresa Achraf Hakimi chiude al meglio una ripartenza dei francesi. Il PSG chiude così a 6 punti al primo posto del gruppo B, la classifica avulsa lo premia rispetto a Botafogo e Atletico Madrid: agli ottavi affronterà così la seconda classificata del gruppo A, quello attualmente guidato da Palmeiras e Inter Miami (a quota 4 punti).

IL TABELLINO

Seattle Sounders-PSG 0-2

MARCATORI: 35' Kvaratskhelia (P), 66' Hakimi (P).

SEATTLE SOUNDERS (4-2-3-1): Frei; A. Roldan, Ragen, Bell (72' Minoungou), Tolo; C. Roldan, Vargas (87' Morris); Kent (58' Kossa-Rienzi), Rusnak (72' Leyva), Rothrock; Ferreira (58' Musovski). All. Schmetzer.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves (64' Zaire-Emery), Vitinha, Fabian Ruiz; Doué (83' Mbaye), Mayulu (77' Ramos), Kvaratskhelia (64' Barcola). All. Luis Enrique.

ARBITRO: Garay (Chi).

AMMONITI: Joao Neves (P).

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI

89' - Ancora Seattle Sounders pericolosi, conclusione a giro dal limite di Cristian Roldan ma non trova di poco la porta.

88' - Grande occasione per i Seattle Sounders con Morris: appena entrato entra in area, dribbla un uomo e calcia ma la sua conclusione viene deviata in corner.

86' - PSG vicinissimo al tris: Barcola innesca Nuno Mendes in area, cross rapido per Zaire-Emery che calcia di prima ma Tolo salva tutto con un intervento di piede sulla linea di porta.

67' - GOAL DEL PSG! Raddoppia Hakimi: Vargas spreca una buona occasione per i Seattle Sounders, da lì i parigini ripartono veloci, Barcola dalla sinistra mette dentro rasoterra per Hakimi che firma il 2-0.

60' - Joao Neves si inserisce sul cross di Hakimi dalla destra e prova a colpire con la punta del piede, ma non trova la porta.

56' - Il PSG ha una buona occasione per raddoppiare: Kvaratskhelia scappa via sulla sinistra, mette in mezzo per Doué che controlla e calcia, ma viene murato da Tolo in spaccata.

45+1' - Ci prova anche Hakimi dopo una bella azione, ma non trova la porta e sfuma l'occasione.

35' - GOAL DEL PSG! La sblocca Kvaratskhelia involontariamente: Vitinha calcia forte dal limite, la conclusione è destinata a lato della porta, ma il pallone sbatte sulla schiena del georgiano ed entra in rete beffando Frei per l'1-0 dei parigini.

30' - Altra occasione PSG, altra iniziativa di Doué: scambio con Mayulu e conclusione dal limite dell'area, Frei è attento e salva tutto.

19' - Brivido per il PSG: Donnarumma sbaglia un controllo e perde palla al limite dell'area, Ferreira recupera e può calciare ma non trova la porta.

15' - Ancora Doué, ci prova dalla distanza ma la conclusione è debole e centrale, facile da bloccare per Frei.

12' - Dopo minuti iniziali di difficoltà, prima occasione per il PSG: Kvaratskhelia crossa dalla sinistra, Hakimi addomestica il pallone di petto sul secondo palo e appoggia per Doué, controllo e tiro forte ma centrale, Frei alza in corner.

