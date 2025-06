Serie A, Atalanta-Inter e Roma-Juventus in diretta gratis su Dazn

Scelte le ultime due partite che verranno trasmesse gratis nella Serie A 2024/25. Si tratta, secondo un'esclusiva ci Calcio Finanza, di Atalanta-Inter del prossimo16 marzo e di Roma-Juventus in programma nella 31^ giornata di campionato. GLI ACCORDI - Secondo gli accordi stipulati con la Lega Serie A, Dazn, per il quinquennio 2024-29, ha la possibilità di mandare in diretta gratis cinque partite in una stagione. In precedenza, quest'anno, sono state trasmesse Milan-Napoli 0-2 del 29 ottobre 2024, Lazio-Inter 0-6 del 16 dicembre 2024 e Juventus-Milan 2-0 del 18 gennaio 2025. COME VEDERLE SU DESKTOP MOBILE E SMART TV- Per vedere Atalanta-Inter e Roma-Juventus gratuitamente da desktop o mobile bisogna selezionare la partita che si intende seguire e registrarsi oppure fare l'accesso con la propria e-mail e password. Su Smart TV bisogna aprire l'app, cliccare su "Guarda Gratis", inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire le proprie credenziali. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile