Il Verona non ci prova nemmeno: 6-1 Atalanta, Gasperini vola al terzo posto

E' un'Atalanta stellare, ma va premesso subito che il tecnico del Verona Paolo Zanetti si è consegnato a Gasperini fin dal primo minuto, schierando un numero notevole di riserve in vista del turno infrasettimanale contro il Lecce. Dopo 13 minuti il punteggio era già sul 3-0, dopo 34 sul 5-0: in gol De Roon, Retegui e De Ketelaere, poi doppietta di Lookman, infine nella ripresa doppia cifra in campionato per Retegui. Soddisfazione anche per Sarr, unica gioia della serata per i gialloblù, che non impiegano né Tengstedt, né Mosquera, i due attaccanti migliori, per tutti i 90 minuti.

IL TABELLINO

Atalanta-Verona 6-1

RETI: 5' De Roon (A), 9', 58' Retegui (A), 13' De Ketelaere (A), 29', 33' Lookman (A), 42' Sarr (V)

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta (56' Bellanova), Ederson (56' Pasalic), De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui (62' Zaniolo), Lookman (56' Samardzic). All. Gasperini.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola (46' Daniliuc), Ghilardi; Tchatchoua; Serdar (67' Suslov), Belahyane, Bradaric (46' Dani Silva); Livramento, Kastanos (46' Lazovic); Sarr. All. Zanetti.

ARBITRO: Feliciani

AMMONITI: 16' Bradaric (V)

LE AZIONI SALIENTI

84' Occasione Verona! Ancora Sarr a impegnare Carnesecchi, si salva solo lo svedese in questa serata per i gialloblù.

58' GOL ATALANTA! Doppietta di Retegui servito in maniera splendida da De Ketelaere, controllo non perfetto ma sassata sotto la traversa di slancio.

54' Traversa Atalanta! Lookman fa un'altra giocatona e si presenta in area dopo uno scambio a cinque stelle con De Roon, tiro deviato che si stampa sul montante!

42' GOL VERONA! Sarr questa volta segna, grande spunto di Belahyane che serve il 9, controllo e bordata da fuori imprendibile per Carnesecchi!

35' Occasione Verona! Sarr da fuori impegna Carnesecchi: segni di vita dagli ospiti.

33' GOL ATALANTA! Ancora dentro come un coltello nel burro fuso, Ederson mette in mezzo basso, De Ketelaere fa scorrere col tacco, Lookman appoggia in rete la doppietta personale.

29' GOL ATALANTA! Mancava Lookman, ed ecco il nigeriano con una conclusione affilata sul primo palo! Poker della Dea.

25' Occasione Atalanta! Torsione di Retegui su cross dalla sinistra, serve ancora Montipò per evitare un altro gol.

13' GOL ATALANTA! 3-0 a firma De Ketelaere, un gioiello a giro col sinistro dal limite dell'area da parte del belga!

12' Occasione Atalanta! Lookman pescato in area con un filtrante alto, grandissimo intervento di Montipò sul tiro di prima intenzione.

11' Occasione Atalanta! Ancora palla dalla sinistra in area per Retegui, murato all'ultimo dalla difesa stavolta.

9' GOL ATALANTA! Retegui raccoglie un rimpallo dopo un tentativo di dribbling di Lookman, non ci pensa due volte e calcia di prima a giro sul primo palo, palla in buca d'angolo e nono gol in nove partite.

5' GOL ATALANTA! Lookman dalla sinistra centra per De Roon che arriva a rimorchio, piattone dritto in porta e partita già indirizzata.