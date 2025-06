Serie A, cambiano le designazioni per Cagliari-Fiorentina e Torino-Udinese

L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso noti dei cambi nelle designazioni arbitrali per le gare della 33esima giornata che saranno recuperate nella giornata di mercoledì 23 aprile 2025, rinviate in seguito alla morte di Papa Francesco. Due le partite interessate da queste variazioni, che riguarderanno solo e unicamente gli Avar: Cagliari-Fiorentina e Torino-Udinese.

"Si comunica che Paolo Silvio Mazzoleni, designato come Avar per la gara Torino-Udinese, sarà sostituito da Simone Sozza. Inoltre, si comunica che Daniele Doveri, designato come Avar per la gara Cagliari-Fiorentina, sarà sostituito da Davide Massa. Entrambe le gare sono valide per la 33° giornata del Campionato di Serie A 2024-2025" si legge nella nota diffusa dall'AIA attraverso i propri canali ufficiali.