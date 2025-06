Serie A, cosa serve per lo spareggio tra Napoli e Inter: con due risultati si può fare

L'epilogo più sorprendente ed entusiasmante per la Serie A 2024/25 è, numeri alla mano, ancora possibile. Quando mancano 90' alla fine del campionato infatti Napoli e Inter sono distanti solo un punto e potrebbero quindi finire pari e decidere lo Scudetto con uno spareggio.

Certo, le combinazioni e gli incastri sono complicati per l'ultimo turno quando il Napoli ospiterà il Cagliari, mentre l'Inter farà visita al Como. Le due sfide della 38esima giornata si giocheranno nella serata di venerdì, quella che deciderà se a trionfare sarà la squadra di Conte o quella di Inzaghi. Gli azzurri partono favoriti, forti del vantaggio in classifica e del fatto di affrontare una squadra già salva e per giunta in casa, mentre i nerazzurri devono rincorrere e sono forse già con la testa alla finale di Champions League da disputare il 31 maggio contro il Psg.

Ma cosa serve per arrivare al temuto o agognato spareggio? Semplice da dirsi, più complicato da farsi. Serve che il Napoli perda in casa con il Cagliari e che l'Inter pareggi sul campo del Como. In questo caso Napoli e Inter arriverebbero appaiate al traguardo e giocherebbero un'ulteriore gara, una finale per lo Scudetto.