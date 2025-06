Serie A, è Khephren Thuram il Player Of The Month di maggio: superati McTominay, Gimenez e Orsolini

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore della Juventus Khephren Thuram. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Venezia-Juventus, in programma domenica 25 maggio 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Pier Luigi Penzo” di Venezia.

GLI AVVERSARI - I voti dei tifosi sul sito, combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Khephren Thuram, che ha superato campioni del calibro di Gimenez (Milan), Koné (Roma), Lookman (Atalanta), McTominay (Napoli), Orsolini (Bologna).

LE GIORNATE PRESE IN CONSIDERAZIONE - La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 35ª alla 36ª della Serie A Enilive 2024/2025.

LE PAROLE DI DE SIERVO - Queste le parole dell'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo:“Le votazioni dei tifosi sulla piattaforma di EA SPORTS FC hanno decretato Khephren Thuram miglior calciatore di maggio. Era dai tempi di Sami Khedira che un centrocampista centrale non prendeva parte ad almeno 9 gol (tra reti e assist) al suo primo campionato in Serie A. Calciatore di grande dinamismo, oltre al grande contributo in fase di interdizione, Thuram si è dimostrato prezioso anche in fase offensiva, eguagliando il suo record di marcature in una stagione con 4 gol. Con questo premio Khephren chiude l’annata dei riconoscimenti ai migliori calciatori del mese, che era stata aperta lo scorso agosto dalla vittoria del fratello Marcus”